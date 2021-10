Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA È stabile la curva del contagio nel padovano, sono 110 i nuovi casi segnalati tra sabato e domenica. Secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero i residenti positivi al tampone salgono a 1.604. Lievemente in salita il numero di ricoveri in Azienda ospedaliera e all'ospedale Sant'Antonio, che nelle ultime 24 ore passano da 38 a 40 pazienti complessivi. La pressione ospedaliera all'Ulss 6 Euganea è stabile, con altri 15...