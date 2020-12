IL BILANCIO

PADOVA É record di contagi in provincia di Padova, nel giro di 24 ore sono stati registrati 921 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Mentre la curva dell'epidemia si avvicina al picco, la conta delle vittime supera la drammatica soglia di settecento. Dal 21 febbraio ad oggi hanno perso la vita esattamente 709 padovani, positivi al Covid e lontani dall'affetto dei propri cari. Il quadro presentato nell'ultimo bollettino di Azienda Zero, preannuncia un difficile e amaro Natale. I positivi al tampone sono 19.386, nella rete ospedaliera padovana sono ricoverati 532 pazienti. Sale a 84 il numero di casi gravi assistiti nei reparti di rianimazione del padovano, tre in più rispetto l'ultima rilevazione. La pressione è massima in Azienda ospedaliera, dove il 40% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid.

I LUTTI

Bandiere a mezz'asta in municipio a Rovolon e la scritta Grazie Franco sui panelli informativi del comune per salutare l'ex sindaco Franco Baldan, 72 anni, storico medico di base di Bastia, morto mercoledì in cardiologia a Padova, dove era risultato positivo anche al Covid. Baldan era ricoverato al Centro Gallucci dall'inizio di dicembre, lunedì la positività al tampone e poi l'aggravarsi delle condizioni di salute. Una morte che ha profondamente addolorato il paese dove Baldan era molto conosciuto. Eletto sindaco nel 2001 è rimasto in carica fino al 2011, a lui è succeduto l'attuale primo cittadino Maria Elena Sinigaglia, già assessore nella giunta Baldan. Nel 2017 il pensionamento da medico di base di Bastia, dove ha esercitato per molti anni. «Una grande perdita per il paese ha detto Sinigaglia - Un sindaco impegnato e innamorato del territorio, un medico sempre presente, che aveva fatto del suo mestiere una missione, un amico sincero e sempre disponibile. Siamo vicini alla famiglia, che abbracciamo forte». Baldan lascia la moglie Sandra e le due figlie Francesca ed Elisa, i funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di Bastia.

Dopo aver lottato per un mese, si è arresa al Coronavirus anche Grazia Zambolin, 81 anni, di Ponte San Nicolò. Il suo cuore ha smesso di battere ieri in ospedale a Schiavonia nonostante il personale medico abbia fatto di tutto per salvarla. Con un quadro fisico già compromesso da precedenti patologie, il Covid-19 non ha dato scampo ad una donna molto conosciuta in paese per la sua umanità e l'amore che sapeva donare a chiunque necessitasse del suo aiuto. Dopo aver lavorato una vita, adesso si stava godendo la vecchiaia circondata dall'affetto dei suoi familiari più stretti. Lascia nello strazio i tre figli Antonella, Roberto e Alessandro. Decine di persone ieri hanno fatto visita alla famiglia per rendere questo delicato momento meno duro. Già nella giornata odierna dovrebbe essere resa nota la data dei funerali. Deòl grave lutto è venuto a conoscenza il sindaco Martino Schiavon che a nome di tutta l'amministrazione comunale ha voluto trasmettere ai tre figli della vittima le più sentite condoglianze e la massima vicinanza.

L'ULTIMO SALUTO

È mancata ieri all'ospedale di Schiavonia, Antida Virginia Moretto, 90 anni, residente a Lobia di San Giorgio in Bosco. Lascia il figlio Guerrino Favaro con Sonia, i nipoti Vittorio, Veronica con Alan e Roberta con Alberto ed i pronipoti Angelica, Maria Grazia, Isabella, Leonardo ed Isaia, la sorella Antonia con Celestino e la cognata Nerina. Una grande famiglia ora ancor più unita nel lutto. Domani alle 19,45 nella parrocchiale di Lobia si svolgerà la preghiera di suffragio mentre la celebrazione delle esequie si terrà lunedì alle 15 sempre nella parrocchiale.

Elisa Fais

(Hanno collaborato Cesare Arcolini, Michelangelo Cecchetto, Barbara Turetta)

