IL BILANCIO

PADOVA Dodici vittime legate al Covid-19 nel giro di 24 ore. È il triste record raggiunto tra mercoledì e giovedì in provincia di Padova. La pandemia dall'inizio dell'emergenza ad oggi si è portata via 443 padovani. Ieri all'ospedale di Cittadella non ce l'hanno fatta due uomini, un 60enne residente a Conselve e un 70enne originario di San Martino di Lupari. Ha invece perso la vita all'ospedale di comunità di Piove di Sacco un'anziana di 94 anni, residente a Padova. Nel reparto di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera è morto un 60enne, già colpito da un'altra patologica acuta. Accanto alle morti, il picco del contagio ricomincia a salire. I dati aggiornati del report di Azienda Zero mostrano 842 nuovi casi di Coronavirus nel padovano. I positivi al tampone attualmente sono 12.612, mentre da febbraio a oggi sono stati contati 21.636 casi complessivi. Il carico assistenziale rimane stabile. Il numero di pazienti ospedalizzati è 404, lo stesso della precedente rilevazione. Tra questi, 61 sono gravi e si trovano in un letto di rianimazione. In Azienda ospedaliera i pazienti a Malattie infettive salgono a 132 (+2 nelle ultime 24 ore), altri 20 si trovano in terapia intensiva (-1). Da pochi giorni l'ospedale Sant'Antonio ha attivato una rianimazione Covid, dove sono già occupati 9 posti. All'ospedale di Schiavonia sono ricoverate altre 110 persone in reparto e 16 in terapia intensiva (-2). A Cittadella i degenti di area non critica sono 54 (+2), mentre i casi gravi sono 6. A Piove di Sacco i pazienti in reparto scendono a 24 (-3) e in terapia intensiva scendono a 5 (-1). All'ospedale di Camposampiero sono occupati altri 23 posti letto in reparto (+2) e altri 5 in rianimazione. Prendendo in considerazione gli ospedali di comunità, che hanno la funzione di ospitare positivi che non necessitano di assistenza medica, si trovano 15 persone a Conselve, 9 a Camposampiero e 11 a Piove di Sacco.

RICOVERATO

A Conselve vittima del virus è Khetta Ali, 60 anni, di origini marocchine, con cittadinanza italiana, residente da tempo in paese nel quartiere Meneghini. L'uomo era ricoverato da qualche tempo all'ospedale di Cittadella, dove le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. Operaio nel Conselvano, Khetta Ali lascia moglie e cinque figli: due gemelle di 17 anni, una figlia più grande già sposata, un ragazzo di 19 anni e un altro figlio che vive da anni in Francia. E' la prima vittima di etnia marocchina del Coronavirus nel territorio, Khetta era in Italia da molto tempo, tanto da aver ottenuto la cittadinanza italiana. Una famiglia ben integrata nel territorio e anche conosciuta nel quartiere centrale di Conselve dove ha stabilito la residenza: l'attuale sindaco Alberta Boccardo era stata insegnante delle due gemelle alla scuola primaria Diego Valeri. Nell'ospedale di Comunità di Piove di Sacco si è registrato invece il decesso di una donna di 94 anni, residente in città, già affetta da altre patologie legate all'età avanzata.

Dopo un mese dal ricovero nell'ospedale di Cittadella, anche in terapia intensiva, ieri mattina il Coronavirus si è portato via Pietro Sartore di San Martino di Lupari. Aveva 70 anni, festeggiati il 14 agosto scorso con tutti i suoi cari a cominciare dalla moglie Maria Rosa ed i figli Riccardo e Paolo. In pensione da qualche anno dopo avere lavorato come camionista. «L'ultima volta l'abbiamo potuto sentire venti giorni fa - ricorda la moglie -. Ha avuto condizioni altalenanti. Viveva fin da giovanissimo normalmente, pur avendo un solo polmone, non aveva patologie. Tutto è cominciato con febbre, stanchezza, inappetenza. Il medico lo ha inviato al pronto soccorso e lì è risultata la positività». Amava fare lunghe passeggiate, molte delle quali accompagnato da Milù, la sua cagnolina meticcia, amava la politica ed in particolare la storia del Veneto e delle sue tradizioni. «Pochi giorni dopo il ricovero avrebbe dovuto andare dal notaio e fondare l'associazione Mi son Veneto - continua Maria Rosa -. Aveva unito un gruppo di giovani. Spero possano realizzare il desiderio di Pietro». Domani al duomo l'addio.

(Nicola Benvenuti, Michelangelo Cecchetto, Elisa Fais)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA