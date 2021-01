IL BILANCIO

PADOVA Diciotto decessi legati al Covid-19 e altri 200 nuovi casi nel giro di 24 ore. I numeri della pandemia riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero mostrano ancora una volta un calo dei contagi in provincia di Padova. I positivi al tampone continuano a scendere: attualmente i padovani con il coronavirus sono 14.938. Si allenta anche la pressione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali di Padova e provincia sono 514, quattro in meno rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 92 sono in terapia intensiva. Si abbassa il numero di degenze in Azienda ospedaliera, dove ci sono 161 persone in reparto (-6) e 31 in rianimazione (-1). All'ospedale Sant'Antonio sono occupati 14 letti di terapia intensiva (+1) e tre letti in area non critica (+1). All'Ulss 6 Euganea, a Schiavonia, tra sabato e domenica sono stati accolti nuovi pazienti: ci sono 105 persone in reparto (+5) e 21 in rianimazione (+1). Scendono i numeri a Piove di Sacco, dove si contano 31 degenze ordinarie (-3) oltre che 7 casi gravi (-1). Stabile la situazione all'ospedale di Cittadella, dove rimangono 78 i pazienti in reparto e 10 in rianimazione. Si allenta un po' la pressione a Camposampiero con 38 pazienti in reparto (-1) e 9 in terapia intensiva.

IL LUTTO

Tra le vittime un 67enne di Borgo Veneto. Il coronavirus lo terrorizzava. Per questo aveva cercato di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio. Purtroppo però non è bastato. Alessandro Longo, originario di Saletto di Borgo Veneto, è spirato sabato all'ospedale di Legnago (Verona). Non soffriva di nessuna grave patologia. Il Covid-19 gli è stato fatale, condannandolo alla morte che più temeva: intubato in un letto d'ospedale, lontano dagli affetti più cari. Milio, come lo chiamavano gli amici, viveva a Roveredo di Guà (Verona) insieme alla moglie Claudia. Nonostante il trasferimento aveva sempre mantenuto un forte legame sia con Saletto, sia con il Montagnanese visto che fino a una decina di anni fa, lavorava alla Sartori, famosa fabbrica di giostre di Montagnana. «Aveva tanta paura di prendere il Covid: usciva solo per andare al supermercato o a messa, stando sempre attento a distanziamento e mascherina», racconta la moglie. È stata lei la prima a manifestare i sintomi, lui l'ha seguita a ruota. Il 20 dicembre scorso Alessandro ha iniziato ad avere la febbre, dieci giorni dopo è stato ricoverato all'ospedale di Legnago. «All'inizio aveva il casco di ossigeno ricorda Claudia . L'ho sentito al telefono una volta sola: aveva una voce stanchissima. Poi lo hanno trasferito in Rianimazione e intubato. Sono riuscita a vederlo, restando però fuori dalla stanza, due giorni prima che morisse». Una persona buona, disponibile, sempre «con la luna giusta»: così lo descrive la moglie, che ancora stenta a credere che il suo Alessandro se ne sia andato così, lasciando nel dolore lei e il figlio Samuele, oltre ai fratelli Francesco e Carla. Il funerale verrà celebrato domani alle 10 nella chiesa di Saletto.

TRAGICO ELENCO

Ancora un lutto alla casa di riposo Don Orione di Trebaseleghe. Se n'è andata giovedì, pochi giorni dopo aver compiuto cento anni il primo gennaio, Ersilia Simoncelli, vedova Dorpetti. É la diciasettesima vittima nella Rsa. Era risultata positiva al Coronavirus, ma asintomatica. Soffriva di altre patologie e la complicazione è stata fatale. Nonna Ersilia si era sposata giovanissima con Attilio Dorpetti, morto in guerra, in Jugoslavia, ad appena diciotto anni, lasciando una vedova non ancora maggiorenne e due figli, Vittorio e Umberto, quest'ultimo senza averlo visto nascere. Poi una nuova unione, altri quattro figli più altri quattro da tirare su, già avuti dal nuovo compagno di vita. Una lunga esistenza dedicata alla famiglia, alla quale si è dedicata sempre con grande coraggio e forza d'animo. Oggi l'ultimo saluto alle 10 nella chiesa di Vigonza.

(Hanno collaborato Elisa Fais, Lorena Levorato, Maria Elena Pattaro)

