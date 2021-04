Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Ancora lutti a causa del Covid. Vigonza dà l'addio a Concetta Militano, che il prossimo 10 aprile avrebbe compiuto 78 anni. L'anziana era ricoverata dallo scorso 12 marzo all'ospedale di Camposampiero per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, già compromesse da una serie di patologie di cui era affetta, e non ce l'ha fatta a combattere anche il Coronavirus.«La mamma è entrata in ospedale perché aveva una forte...