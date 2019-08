CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPADOVA Anche se non è conclusa, questa è già un'estate nera per i motociclisti sulel strade padovane: nell'ultimo mese e mezzo, dal 17 giugno a ieri, sono dieci le persone che hanno perso la vita in un incidente stradale in cui sia stata coinvolta una motocicletta.Una manovra brusca, un ostacolo improvviso, la distrazione, la velocità elevata: sono tanti i motivi per cui si continua a morire in moto. E la colpa non è nemmeno sempre dei centauri, ma di chi guida auto e mezzi pesanti non prestando attenzione alla strada. Alla...