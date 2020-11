IL BILANCIO

PADOVA Altri 683 nuovi casi e otto decessi in provincia di Padova. Sono i numeri della pandemia riportati nell'ultimo report emesso da Azienda Zero. I positivi al tampone superano la soglia dei 13mila, arrivando esattamente a 13.045. Dal 21 febbraio ad oggi le morti legate al coronavirus sono state 451. Scendono lievemente i ricoveri negli ospedali del padovano. Complessivamente i positivi che necessitano di ospedalizzazione sono 402, due in meno rispetto la precedente rilevazione. Tra questi, i casi gravi trattati in terapia intensiva sono 63. In Azienda ospedaliera sono ricoverati 131 pazienti in reparto (-1) e 19 in rianimazione (-1). I letti occupati nella terapia intensiva del Sant'Antonio salgono a 12 (+3). A Schiavonia 109 sono in area non critica (-1) e 17 in rianimazione (+1). A Piove di Sacco sono assistiti 24 degenti in reparto e 4 in terapia intensiva (-1). A Cittadella il numero di pazienti è stabile, 54 in area non critica e 6 in critica. Infine l'ospedale di Camposampiero accoglie altri 21 malati (-2) e 5 casi gravi.

IN CASA DI RIPOSO

Aumenta il doloroso bilancio dei decessi nel centro anziani di Villa Breda a Campo San Martino. Martedì è mancato Bruno Sartori, 78 anni, originario di Piazzola sul Brenta. Nella giornata di ieri sono decedute altre due persone: Ada Pasquali di 88 anni, originaria di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, e un altro anziano le cui pratiche per le esequie si definiranno oggi. In totale sono sei gli anziani ospiti deceduti. Al di fuori della struttura, nell'ospedale di Cittadella dov'era ricoverata, sempre ieri non ce l'ha fatta Titi Viero, 93 anni, che abitava a Curtarolo. Anche per lei oggi i familiari programmeranno l'ultimo saluto. Oggi alle 10 nel duomo di Piazzola si celebrano le esequie di Bruno Sartori che lascia i figli Sabrina, Andrea e Catia con Adrian, i nipoti Eric, Ilenia e Giada, le sorelle ed i fratelli. Totalmentge dedita alla famiglia era Ada Pasquali. A Villa Breda era ospite dal 2017. Non aveva patologie particolari, 24 anni fu colpita da un'emorragia cerebrale «che aveva lasciato qualche segno», dicono i familiari. «Nel marzo scorso si era ammalata di polmonite, ma era negativa al Coronavirus. É riuscita a superare il momento critico. Poi, 15 giorni fa, è risultata positiva ed è sopraggiunta una polmonite». Lascia i figli Franco e Fernando, le nuore Ivana e Paola, i nipoti Alice e Nicola e la cognata. La preghiera di suffragio domani alle 20 nella parrocchiale di Cavino dove lunedì alle 15 verranno celebrate le esequie.

L'ADDIO

Maria Garatto, 88 anni, è morta giovedì all'ospedale di Camposampiero. L'anziana era stata ricoverata per problemi respiratori la mattina di sabato 14 novembre dopo che il figlio Vladimiro Zampieri, che vive nella stessa casa della madre ma in un appartamento separato, si è accorto che la madre faticava a respirare ed era in uno stato di semincoscienza. L'anziana è arrivata al Pietro Cosma in gravi condizioni ed è stata ricoverata in terapia intensiva. «Fino a quel giorno il medico la stava curando per la tosse perchè mia mamma non aveva altri sintomi - racconta il figlio - Le hanno fatto il tampone in ambulanza ed è risultata positiva al Covid 19. Purtroppo tutto è precipitato nel giro di due giorni perchè mia mamma aveva solo la tosse, né febbre né altri sintomi. La stavamo seguendo io e mia sorella e ora siamo tutti positivi e sintomatici». Sia il figlio che la sorella e i nipoti di nonna Maria sono in quarantena e per poter celebrare il funerale i famigliari aspettano di negativizzarsi al Covid. Maria è la seconda vittima a causa della recrudescenza del Coronavirus a Vigonza: tre giorni fa, sempre all'ospedale di Camposampiero, è mancata anche A.T., 97 anni, di Pionca.

IL DOLORE

Terzo decesso in pochi giorni a Pontelongo: mercoledì sera è mancato all'ospedale di Piove di Sacco Lino Favarin di 87 anni residente in via Correzzola. Vedovo da alcuni anni, viveva vicino al figlio Valter e alla sua famiglia che lo hanno assistito amorevolmente fino alla sua entrata in ospedale. Ricoverato da oltre un mese all'Immacolata Concezione, ospedale del capoluogo della Saccisica, soffriva di altre patologie, ma è stato il Coronavirus che ne ha causato il decesso. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 10 nella parrocchiale. «A nome dellintera nostra comunità esprimiamo la nostra vicinanza a Valter e alla sua famiglia e e saremo presenti all'ultimo saluto- dice il sindaco Roberto Franco - Abbiamo vissuto nel dolore quest'ultima settimana, prima Ambrogio, poi Franca e Lino, ma dobbiamo proseguire anche nel loro ricordo per continuare a combattere uniti e rispettando le regole questo male infido e vigliacco». É stata davvero una settimana nera per il paese della dolcezza, come recita la tabella all'ingresso di Pontelongo.

