IL BILANCIO

Dodici nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dall'ultimo report emesso ieri pomeriggio dalla Regione Veneto. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i casi di Covid salgono a 4.261. I positivi al tampone sono 268, cinque in più rispetto al bollettino di venerdì. I negativizzati virologici dichiarati guariti sono 3.671, sette in più. Stabile a 322 la conta delle vittime dell'epidemia. Scende di 26 il numero di persone in isolamento domiciliare, i padovani in quarantena attualmente sono 670. Di questi, quattro mostrano i sintomi della malattia. Nove i pazienti positivi in cura al reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera, in carico alla rianimazione c'è solo una persona.

Solo due giorni fa è deceduta un'anziana ospite della casa di riposo Moretti Bonora di Camposampiero, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Padova, dopo almeno due mesi senza decessi legati al Covid nel padovano. Maria Fina aveva 95 anni, ed era stata contagiata lo scorso 17 luglio dalle tre operatrici camerunensi che, ignare di essere positive al Covid-19 dopo aver partecipato a Padova alla commemorazione di un connazionale, hanno lavorato per oltre una settimana tra i reparti della struttura per anziani. I familiari della donna vogliono capire cos'è accaduto per accertare le eventuali responsabilità, è stata infatti predisposta l'autopsia. Il focolaio relativo alla commemorazione funebre celebrata al parco Fenice risale allo scorso 4 luglio. In quell'occasione almeno 200 camerunensi si sono dati appuntamento nel giardino pubblico, condividendo anche cibo e bevande.

L'indagine epidemiologica portata avanti dal dipartimento di prevenzione e sanità pubblica finora ha individuato 32 casi si positività. Tra questi c'erano anche dei facchini al lavoro al mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti. Al Maap sono stati eseguiti circa 600 tamponi in via precauzionale, 16 persone hanno dato esito positivo. Nel gruppo di contagiati c'è anche il titolare del bar e altri cinque familiari, anche loro impiegati nel locale all'interno del Maap. Nelle scorse ore, intanto, è scattata l'allerta anche per un medico ferrarese che prestava servizio anche a Padova. Situazione sotto controllo al parco delle Farfalle a Mortise, dove una bimba che frequentava il centro estivo e la sorellina sono risultate positive al Covid.

Elisa Fais

