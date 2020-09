(m.e.p.) Dalla chiusura totale del paese all'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Questi sette mesi resteranno ben impressi negli annali di Vo'. Il piccolo centro collinare da 3.300 abitanti scopre di essere un cluster la sera del 21 febbraio, quando all'ospedale di Schiavonia vengono diagnosticati i primi due contagi Covid-19 in Veneto: si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, e Renato Turetta, 67 anni. Trevisan, che muore la sera stessa, è la prima vittima italiana ed europea di Covid-19. Due giorni dopo scatta il cordone sanitario, con l'esercito e le forze dell'ordine a presidiare i dieci varchi di accesso. I posti di blocco vengono rimossi l'8 marzo ma il sollievo dura soltanto poche ore perché nel frattempo le restrizioni vengono estese all'intera penisola. L'istituto di Lozzo Atestino, di cui fa parte anche Vo', è il primo ad attivare la didattica a distanza, a fine febbraio. Tre i deceduti su 89 contagi totali, di cui 2 attualmente positivi. Tre gli screening a cui si sono sottoposti i residenti: il primo obbligatorio su indicazione della Regione, gli altri due su base volontaria e a scopo scientifico. Il forte senso civico dei vadensi ha permesso all'équipe del virologo Andrea Crisanti, ideatore degli studi, di scoprire importanti informazioni sui meccanismi di diffusione del virus, che a Vo' circolava già a inizio gennaio. Al primo giro di tamponi hanno risposto in 2.800 cittadini, ai test successivi rispettivamente 2.400 e 2.700. Il 30 luglio il presidente del Veneto Luca Zaia fa tappa a Vo' prima di raggiungere l'ospedale di Schiavonia per l'inaugurazione di un robot chirurgico. Il 14 settembre dalla scuola di Vo' il presidente Mattarella inaugurerà il nuovo anno scolastico, ma i bimbi dell'infanzia inizieranno già lunedì prossimo. Elementari e medie di Vo' torneranno in classe giovedì prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA