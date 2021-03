E venne la settimana della Polizia locale. Mentre in altre regioni come il Lazio la campagna di vaccinazione è già iniziata da tempo a Padova altre forze dell'ordine si sono già sottoposte al siero ma i 250 uomini del Comune no. Hanno dovuto attendere il loro turno (e forse è stato meglio visto che cosa è successo negli ultimi sette giorni) ma da lunedì anche il Corpo della Polizia locale comincerà la campagna, probabilmente ancora nei locali della Croce Rossa che sta eseguendo le vaccinazioni delle categorie per eliminarle dal flusso delle persone convocate per classi di età nelle sedi dell'Ulss. Infatti si tratta di una terapia che deve essere somministrata sotto controllo medico.

Dunque ieri la mail del Comando è arrivata su tutti i dispositivi mobili degli agenti che hanno avuto meno di 24 di tempo per pensare se volevano aderire. Allegata alla richiesta è stato inviato un questionario di 11 pagine più una mail di conferma alla segreteria del Comandante entro le 12 di oggi. E' interessante anche la precisazione.

Non si può garantire che eventuali adesioni pervenute successivamente alla data indicata possano essere prese in considerazione.

Si precisa che alla data attuale non si a conoscenza della tipologia di vaccino che verrà somministrato.

Insomma quello che arriva arriva.

