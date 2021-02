IL CASO

VILLA DEL CONTE Un presunto focolaio di Covid-19 ha colpito una colonia di visoni nell'azienda agricola di Anna Rizzolo in via Rive Basse a Villa del Conte. Lo sostiene il Sivemp Veneto, il sindacato dei veterinari di medicina pubblica, che afferma come nell'unico allevamento rimasto attivo in Veneto si siano registrati «deboli casi di positività riconducibili ad un'infezione da Sars-Cov-19 in meno di cinque visoni».

Il sindacato sottolinea che «si è in attesa di ulteriori dettagli da chi in prima linea segue il focolaio», ma nel frattempo si è accesa la discussione su che tipo di sorveglianza adottare sui pochi allevamenti operativi in Italia e se è necessario prolungare il divieto di riproduzione nell'allevamento dei visoni, in modo da garantire un periodo di quasi vuoto di un anno. La notizia è stata ripresa dalla Lav, la Lega Anti Vivisezione, che in una nota chiede al ministro Speranza «un intervento urgente per cambiare la temporanea sospensione dell'allevamento di visoni, che scadrà il 28 febbraio, in un definitivo divieto, nell'interesse della salute pubblica e degli animali» . «Ci appelliamo a presidenti e assessori alla salute delle Regioni - aggiunge la Lav - in cui sono presenti allevamenti di visoni: il loro immobilismo contribuisce all'aumento del rischio per la salute pubblica».

Per la Lega Anti Vivisezione la positività al Covid dei visoni è stato certificata proprio dal sindacato italiano veterinari di medicina pubblica che avrebbe riscontrato il contagio. «Si tratterebbe - sostiene ancora la Lav - di un caso analogo a quello emerso lo scorso agosto nell'allevamento lombardo di Capralba (Cremona) dove furono rilevate due positività ai test virologici, cui se ne aggiunse una terza a novembre; l'allevamento, oltre 26 mila visoni, venne poi abbattuto a dicembre».

Il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti conferma che una decina di giorni fa, a seguito di una comunicazione dell'ulss 6 Euganea, ha emesso un'ordinanza di sequestro per un caso sospetto che non è ancora stato confermato e per il quale si stanno facendo ulteriori indagini ma rassicura tutta la popolazione che la situazione è sotto controllo. «Da quando sono stata eletta sindaco l'allevamento di visoni nel mio comune è costantemente monitorato e attenzionato - spiega la prima cittadina - Nell'ultimo anno sono stati intensificati i controlli da parte del settore veterinario del dipartimento dell'Ulss Euganea, seri professionisti che ringrazio per la collaborazione fornita. Ad oggi affermo con tranquillità che a Villa del Conte non sussiste alcuna situazione di pericolosità per le persone e gli animali».

