PADOVA Nonostante i vandalismi alle loro auto, con danni da centinaia di euro, a opera probabilmente degli spacciatori sfrattati dall'arrivo del loro festival, gli organizzatori di Arcella Bella annunciano di non avere paura. Anzi. La cosa ha stimolato il circolo culturale il Coccodrillo, che ha vinto il bando di gara per la gestione del Parco Milcovich, a prolungare l'esperienza.

E gli organizzatori lo annunciano soddisfatti sulla loro pagina Facebook: «Nelle ultime ore abbiamo ricevuto numerosissimi messaggi di sostegno e solidarietà, il che ci ha fatto enorme piacere, grazie di cuore. Abbiamo deciso di protrarre Arcella Bella fino al 4 ottobre, certi di fare un gesto di valore per la cittadinanza e di dare un segnale forte anche dopo i recenti fatti di cronaca. Il parco Milcovich è uno spazio di cultura e condivisione, così vogliamo che rimanga il più a lungo possibile in attesa di novità per la stagione invernale».

A raccontare quanto avvenuto nella notte di Ferragosto è stato il presidente Marco Sorgato: «Le macchine erano parcheggiate tra via Rubaltelli e la terza entrata del parco. Uscendo ho visto che mancava il lucchetto, ho controllato ovunque per poi scoprire che era stato usato per rovinare le macchine».

Gli organizzatori raccontano che quello di Ferragosto non è che l'episodio più grave avvenuto. E anche l'altra sera le Volanti sono dovute intervenire al parco, intorno alle 20.45. Dal parco, infatti, avevano segnalato la presenza di una persona molesta. Gli agenti hanno trovato un 30enne romeno, ubriaco, che si era presentato all'ingresso, pretendendo di acquistare ancora alcolici. Al rifiuto dei baristi l'uomo ha iniziato prima a offendere e poi a scagliarsi su loro con spinte e pugni. Il 30enne ha continuato ad essere aggressivo anche dopo l'arrivo dei poliziotti, tanto che una volta caricato nella vettura di servizio ha iniziato a dare testate al vetro separatore. Si è scoperto solo dopo che l'uomo era arrivato assieme ai due figli minori, rimasti incustoditi. È stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e percosse, oltre ad essere sanzionato in via amministrativa per l'ubriachezza molesta.

I due minori, molto scossi per quanto accaduto, sono stati riaffidati alla madre.

