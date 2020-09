I TRASPORTI

PADOVA «Siamo pronti a mettere a disposizione i nostri veicoli. Per questo ci rendiamo disponibili a un confronto con gli amministratori pubblici, speriamo che si risolvano presto i problemi burocratici». Le parole del sindaco Sergio Giordani non hanno lasciato indifferente Daniele Rigato, delegato della categoria autobus operator di Confartigianato, che rappresenta 57 imprese attive con parco di oltre 400 autobus.

Mercoledì scorso, infatti, il primo cittadino, al termine di un incontro con il presidente della Provincia Fabio Bui, aveva detto che il ricorso ai privati, per potenziare il trasporto pubblico in occasione della riapertura della scuole, rischia di rivelasi molto complicato perché, dal un lato, i bus turistici non hanno un'omologazione adatta e, dall'altro, perchè per l'assegnazione del servizio sono necessari dei bandi di gara che richiederebbero troppo tempo.

DUBBI

«Comprendiamo i dubbi degli amministratori locali, che devono gestire una situazione non facile rispettando le normative, ma siamo certi che si possa trovare una soluzione per il bene di tutti - afferma Rigato - Apprezziamo, invece, l'annuncio del presidente della Regione che, accogliendo anche la richiesta delle imprese artigiane oltre ovviamente del mondo della scuola, ha stanziato otto milioni di euro per far fronte alle prime spese utili a rafforzare i sistemi di trasporto, rivolgendosi anche al settore privato, e rispondendo alla riduzione del 20% dei posti utilizzabili sui mezzi in servizio. Il nostro comparto è, infatti, perfettamente in grado di soddisfare il rimanente 20% che, da quanto stimato dalla Regione, si concretizzerebbe a livello veneto nella necessità di 500 mezzi in più, i cosiddetti bis di una volta. Dovrà però essere trovata una copertura adeguata. È quindi evidente che gli stanziamenti del Governo, 200 milioni in tutto, sono assolutamente insufficienti».

«L'intero settore - conclude Rigato - ha contribuito fino a pochi mesi fa a sostenere la mobilità collettiva in modo efficace, lo ha fatto con un patrimonio di micro e piccole imprese che rappresentano delle eccellenze sul territorio e non possiamo correre il rischio di disperderlo».

Ma i timori per la riapertura delle scuole non si limitano al trasporto pubblico. «Chi può accompagni i propri figli a scuola a piedi o in bici». A lanciare l'appello ieri è stata, infatti, l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva.

TRAFFICO

A palazzo Moroni, però, si sta lavorando anche a un progetto più ambizioso: far scattare lo stop al traffico davanti agli istituti scolastici in occasione della campana d'entra e d'uscita. La minor capienza dei mezzi pubblici e l'aumento dell'uso dell'auto legato ai timori per una possibile infezione da Covid - 19, stanno preoccupando la giunta Giordani. Il timore è infatti quello che, soprattutto al mattino, in prossimità dei principali poli scolastici, possa scoppiare il caos. Ora, quindi, si cerca di correre ai ripari.

«Qui si rischia di paralizzare la circolazione in determinate fasce orarie - afferma Piva - il ricorso massiccio alle auto potrebbe avere ripercussioni molto pesanti sulla circolazione. Quindi, mi sento di fare un appello al buon senso. Soprattutto a chi abita in quartieri centrali, oppure in prossimità delle scuole dei figli, chiedo di lasciare l'auto in garage e di accompagnare i ragazzi in bicicletta o a piedi. A chi, invece, per motivi diversi non può rinunciare alla macchina, chiedo di non arrivare proprio davanti agli istituti scolastici, ma di parcheggiare un po' distante. I questo modo, si eviterà di intasare il traffico davanti alle varie scuole e di creare degli assembramenti che, in tempi di Coronavirus, potrebbero rivelarsi molto rischiosi».

PROGETTI

E proprio sulla viabilità a ridosso delle scuole, l'assessore all'Ambiente Chiara Gallani, assieme a Piva e al titolare della Mobilità Andrea Ragona, sta lavorando a un progetto che potrebbe suscitare malumori tra i genitori: il progetto prevede lo stop alla circolazione nei piazzali davanti alle scuole. «Da più di un anno ha spiegato Gallani in collaborazione con le scuole e i rappresentanti dei genitori, stiamo lavorando al potenziamento di modalità alternative per portare in classe i bambini. Mi riferisco ai progetti Pedibus e Bicibus».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

