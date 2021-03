I TIMORI

CARMIGNANO «Chi ha avuto contatti con persone risultate positive, anche se non ha sintomi, informi il medico di base per le verifiche del caso». L'invito è di Eric Pasqualon, vice sindaco reggente di Carmignano di Brenta. L'obiettivo è riuscire a portare avanti il difficile tracciamento dei contatti per capire il motivo dell'aumento dei casi di Covid nel paese dove si è registrato un cluster. Venerdì 20 casi in più, ieri 10 nuovi positivi. Oggi a Camposampiero sarà effettuato il tampone per la sessantina giovanissimi che domenica scorsa hanno partecipato alla prima confessione.

Il parroco don Egidio Girolimetto è risultato positivo, è in quarantena in canonica ed in paese sono non pochi, anche attraverso i social, ad attaccarlo. Alcuni commenti sono pesantissimi e raccolgono decine di Mi piace. «Le ulteriori restrizioni - è la domanda lanciata da una donna via Facebook - sono dovute al prete che non ha mai usato la mascherina anche quando glielo si diceva?». Accuse che il sacerdote respinge in modo netto. «Accuse gratuite, non so perché le fanno. C'è tanta malizia ed i social sono sempre critici. Ho sempre svolto il mio servizio seguendo tutte le disposizioni - afferma il parroco - Non do spazio a ciò che alcuni dicono, sono tranquillo perché lo è la mia coscienza. In giro c'è tanta cattiveria, lo so. In chiesa ed in oratorio sempre seguiti i protocolli, le riunioni con le catechiste si sono svolte sempre in piccoli gruppi con massimo dieci persone e la chiesa è igienizzata. Fino a domenica stavo bene e lunedì quando ho accusato un malessere mi sono chiuso in canonica».

Il sacerdote ha fatto privatamente il test, ha avuto la febbre che ora è scesa. Il tampone molecolare ha confermato la positività. «La febbre è andata via - continua don Egidio - non ho nessun altro problema, ma i contagi che si stanno verificando non sono riconducibili a me. La mascherina l'ho sempre indossata, nelle visite private come in altre situazioni». Garantite da altri sacerdoti le celebrazioni ordinarie.

Sul fronte scuola Pasqualon spiega: «Non c'è ad ora nessuna chiusura. Quattro su nove classi della primaria sono a casa e rimarranno in quarantena tutte le tre classi quarte della primaria interessate dalla cerimonia religiosa. Da alcuni giorni anche una quinta è a casa. Con la protezione civile siamo a disposizione per allestire un punto tamponi se necessario».

Per quel che riguarda il cluster della primaria Sauro a San Martino di Lupari con i primi 12 positivi con variante inglese, il sindaco Corrado Bortot attende ulteriori accertamenti da parte del Sisp sui 194 tamponi effettuati ad alunni e personale compresa anche la scuola dell'infanzia della frazione con un caso. Il collega di Cittadella Luca Pierobon aggiunge: «Non ho dati relativi ai controlli sugli studenti del liceo Caro (tutti sono in didattica a distanza per due casi di variante inglese tra studenti che erano a casa da dieci giorni), ma oggi (sabato per chi legge) abbiamo 11 nuovi positivi e di questi, 7 hanno meno di 20 anni».

«La situazione a Villa del Conte sta peggiorando di momento in momento. Abbiamo 43 soggetti positivi ed altrettanti in isolamento preventivo. Per la stragrande maggioranza si tratta di soggetti in età scolastica e pre-scolastica», dichiara nel video messaggio ai concittadini il sindaco Antonella Argenti dove la scuola per l'infanzia parrocchiale con 90 bambini è chiusa per alcuni casi di positività sempre con variante inglese. «Evitate di frequentare situazioni diverse da quelle scolastiche e familiari. I nostri bambini vanno tutelati. Vi chiedo di aiutarmi e aiutarci perché la situazione è incontrollata ma va gestita con la massima responsabilità».

Michelangelo Cecchetto

