LA TESTIMONIANZA

MERLARA Nella prima ondata ha pagato il prezzo di vite più alto, con 34 nonni morti su 73 ospiti. Adesso che il Covid si è ripresentato con tutta la sua aggressività, la casa di riposo di Merlara cerca in tutti i modi di tenerlo alla larga. Oggi il pensionato Pietro e Santa Scarmignan di via Roma accoglie 50 ospiti, su 60 posti letto disponibili. Una cifra complessiva che la struttura punta a raggiungere a febbraio, visto che ogni inserimento richiede due settimane di isolamento in spazi allestiti ad hoc.

«Gli ospiti stanno tutti bene assicura la presidente Roberta Meneghetti . Li sottoponiamo al tampone ogni 20 giorni, mentre il personale, 47 unità tra dipendenti e addetti della cooperativa che si occupa delle pulizie, ripete il test ogni 8 giorni. Da giugno ad oggi non c'è stato nessun nuovo caso di contagio». Anche se il peggio è ormai alle spalle, il pensionato sa di non poter abbassare la guardia proprio per scongiurare uno scenario tragico come quello della scorsa primavera. Il primo caso era stato diagnosticato l'8 marzo, il giorno in cui a Vo' venivano rimossi i posti di blocco: mentre la prima zona rossa del Veneto usciva dal lockdown, nel padovano si apriva il fronte ben più critico del contagio nelle case di riposo. «Siamo stati i primi ed eravamo allo sbaraglio afferma la presidente . In comunità come la nostra, se il virus entra è inevitabile che il contagio dilaghi. Ma rispetto a marzo ora c'è il vantaggio di avere un protocollo per arginare la diffusione del Covid». Un protocollo fatto di dispositivi di protezione individuale, divisione degli spazi, procedure di accoglienza distanziamento, igienizzazione che la struttura di via Roma rispetta alla lettera. Le visite all'interno della struttura sono bandite: i parenti possono salutare gli anziani dalla veranda, separati dal vetro o in alternativa prenotare una videochiamata, che nei mesi critici dell'emergenza era l'unico modo per restare in contatto con gli anziani. La festa in giardino per i cento anni di Angela Forin, che ha spento le candeline l'8 ottobre, sembra già un ricordo lontanissimo. Con la recente impennata di contagi e le ulteriori restrizioni imposte dal governo, anche il pensionato è tornato a misure più severe, con il distanziamento applicato anche nelle sale da pranzo.

«Gli ospiti si sono abituati a queste restrizioni, anche se pesano molto sul piano affettivo. Non sappiamo quali saranno le ricadute per i nostri nonni afferma la Meneghetti . E il personale è spaventato all'idea di portare dentro il virus: per questo stanno tutti molto attenti ai contatti al di fuori della struttura. Ci aspettano tempi molto difficili. Sarà un inverno faticoso, dal punto di vista sanitario e psicologico». A queste due difficoltà se ne aggiunge una terza, mica da poco: quella economica. Letti vuoti significano meno rette e alla Scarmignan le perdite superano i 300mila euro. «Puntiamo a occupare i 60 posti entro febbraio spiega la presidente in modo tale da raggiungere un equilibrio che permetta la tenuta della casa di riposo, che non ha rimpiazzato i 7 dipendenti andati in pensione». Anzi, se non ci fossero state queste cessazioni, la struttura avrebbe dovuto tagliare il personale. «Confidiamo negli aiuti promessi dalla Regione» aggiunge la presidente, prima di rivolgere un incoraggiamento alle rsa che ora stanno vivendo lo stesso incubo attraversato in primavera dalla Scarmignan: «A loro va tutta la nostra comprensione e solidarietà. Il momento è difficile e va affrontato senza sensi di colpa. L'augurio è che l'epidemia si risolva con il minor danno possibile. L'ideale sarebbe non far entrare il virus in queste strutture fragili perché poi per farlo uscire si paga un prezzo di vite altissimo». Merlara lo sa bene e non può permettersi che la storia si ripeta.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

