Se Vo' ha offerto al mondo importanti informazioni sul virus e all'Italia un grande esempio di senso civico (come sottolineato dallo stesso presidente Mattarella), il regalo che di rimbalzo ha fatto a se stessa è quello della coesione. «L'esperienza di quel primo lockdown ci ha segnati molto e ci ha insegnato a essere comunità». Più di prima, meglio di prima, secondo Giorgio Paolo Carpanese, amministratore del gruppo Facebook Quelli che... a Vo', l'unica piazza che poteva essere affollata durante le settimane di isolamento.

Così una finestra nata per svago, di cui oggi fanno parte più di 3.400 iscritti, era diventata uno strumento di utilità sociale facendo da cassa di risonanza ai comunicati e direttive delle autorità. Non solo: quello spazio social era diventato catalizzatore di idee e iniziative. Come l'accensione delle lanterne cinesi per fare uscire almeno i pensieri e le speranze da quel cordone sanitario stretto attorno al paese. O la vendita degli adesivi Sì sono di Vo': un logo da esibire con orgoglio nel periodo in cui vadense equivaleva a untore ma anche un modo per aiutare la ricerca sul cancro. L'ideatrice Giada Vezzù con il ricavato ha staccato infatti un assegno da 2mila euro all'Istituto oncologico veneto. Anche alcuni festeggiamenti paesani resi impossibili dalle restrizioni si sono spostati sulla piattaforma social, come la Festa dell'Uva, rivissuta virtualmente attraverso una carrellata di foto delle passate edizioni. Il gruppo è uno spazio di condivisione e all'occorrenza anche di critica costruttiva, come quella rivolta alla diretta Facebook della commemorazione istituzionale di ieri mattina. Anche se più di qualcuno ha fatto notare la scarsa qualità delle immagini e dell'audio. Oltre alla coesione interna al paese, un altro beneficio del lockdown, secondo Carpanese è il fatto di aver riscoperto le bellezze naturalistiche del proprio comune. «Prima non capitava di trovare così tanti compaesani passeggiare lungo i nostri sentieri», afferma il vadense, da poco in pensione e ora nonno a tempo pieno, che ieri ha fatto una camminata fino al Passo del Vento per ammirare Vo' dall'alto. «Le cose che mi mancano di più confessa Carpanese, autore anche di uno scanzonato diario social che aveva allietato la quarantena sono le cene dagli amici o dai vicini di casa, quel gusto di stare insieme senza il timore del contagio».

