IL BILANCIO

PADOVA Due decessi e un nuovo caso di Coronavirus nelle ultime ventiquattr'ore. Sono i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 3.929 contagi complessivi e 278 morti. Scendono a 26 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali del territorio padovano, ormai rimane solo un caso grave assistito in terapia intensiva a Schiavonia. 183 persone sono positive al tampone (-11 nel giro di 24 ore), mentre i guariti raggiungono quota 3.468 (+10). Ieri 15 padovani sono usciti dalla quarantena, in 183 sono in isolamento domiciliare.

CONFERENZA ULSS 6

Mentre le attività negli ospedali e i servizi territoriali stanno tornando alla normalità, la conferenza dei sindaci dell'Ulss 6 chiede l'attivazione dei test sierologici venosi per i dipendenti comunali. É ciò che è emerso lunedì sera durante la riunione presieduta dal presidente e sindaco di Carmignano, Alessandro Bolis. Presenti in teleconferenza i 101 comuni del territorio, oltre al direttore generale Domenico Scibetta, al direttore dei servizi sociali Paolo Fortuna e al direttore sanitario Patrizia Benini. «Abbiamo appreso che siamo in una fase avanzata di ripresa delle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria - ha spiegato Bolis - sono infatti in corso i piani di riapertura complessiva, con i riassestamenti che tengono conto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza e delle disponibilità del personale, cui sono state date le ferie che non hanno goduto per tre mesi. Alcuni ambulatori hanno raddoppiato in queste settimane di emergenza i tempi di erogazione delle prestazioni e sono stati allungati gli orari di apertura. Avviate le sedute della commissione invalidi e riprese le attività vaccinali per adolescenti e anziani, tra cui quelle per pneumococco, herpes zoster per 65enni, papilloma virus per le ragazze di 11 anni, difterite, polio e meningite. Sono stati invece sempre garantiti i vaccini per la primissima infanzia».

Bolis ha ringraziato la dirigenza dell'Ulss 6 e tutto il personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico per quanto fatto finora. «Il ritardo nelle campagne vaccinali ha aggiunto Bolis - sarà recuperato nel corso dell'estate, così da essere pronti a settembre per la campagna antinfluenzale, in modo che un'eccessiva ondata di influenza non coincida con l'eventuale ripresa dell'epidemia Covid-19». I sindaci hanno chiesto l'attivazione da parte della Regione dei test sierologici venosi per i dipendenti comunali, in particolare per i servizi a contatto con il pubblico e per i volontari di Protezione civile. «La riapertura dei centri diurni per disabili conclude Bolis - è prevista dalla Regione previa presentazione di un nuovo piano organizzativo delle attività, con copertura dei costi al 100%. Il nuovo modello prevede la creazione di piccoli gruppi omogenei per età di massimo 5 persone, che potranno avere contatti tra loro e utilizzare lo stesso mezzo».

