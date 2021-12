Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TRASPORTOPADOVA Qualche controllo, parecchia tolleranza e assembramenti all'uscita delle scuole. Il bilancio del primo giorno di Green pass obbligatorio per chi utilizza i mezzi pubblici, non ha registrato particolari tensioni. Nonostante i controlli non siano mancati, non si sono verificati casi di particolare tensione. «Sì la situazione è stata abbastanza tranquilla per tutta la giornata ha confermato in serata Sandro Lollo della...