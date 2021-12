Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SERVIZIPADOVA Nella giornata di martedì a Padova i carabinieri hanno portato a termine due distinte operazioni nei confronti di noti spacciatori. In un caso è stato arrestato il 48enne tunisino Moez Chayeb, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine che nel 2015, dopo essere stato arrestato, si è presentato in questura per l'obbligo di firma con due etti di hashish nei boxer. Nel secondo caso sono invece stati denunciati altri due...