IL CONSUMO

PADOVA I saldi, la zona gialla in arrivo, il sole che mitiga il freddo. Potrebbe essere uno scenario perfetto per la ripresa economica: bar e ristoranti torneranno a fare servizio al tavolo, i padovani ricominceranno a popolare il centro storico e quindi i negozi. La speranza non manca ma il disappunto è palpabile tra i commercianti. Ieri, prima giornata ufficiale di saldi (promozioni se ne vedono già da un paio di settimane), sembrava un sabato qualunque del periodo pre-Covid.

«Ci servirebbe una situazione normale dice Federico Dal Sasso, titolare con la sorella Claudia del negozio Dal Sasso di via Vandelli La speranza è tanta ma non so se rispecchierà la realtà. Teniamo conto che febbraio è sempre stato il mese peggiore dell'anno quindi anche se torniamo in zona gialla credo non ci sarà un grande cambiamento. Serve certezza ma il governo non ne dà, così come non ha dato aiuti». Si ferma un momento. Gli occhi si arrossano, la voce trema. «Quando vedi la tua azienda in pericolo, dopo averle dedicato 40 anni fa male sospira Ci hanno dato delle briciole, è chiaro che non sanno come funziona il nostro lavoro. Sono preoccupato e non solo per me: a fine marzo quante persone saranno licenziate?».

L'incognita più grande sembra essere quella sulla paura dei cittadini. «Sarà da capire se le persone ancora temono molto il virus o se la sentono di uscire e riprendere un pezzetto di normalità si chiede Barbara, commessa dello Xetra in piazza dei Frutti Penso che vedremo più responsabilità, questo sì. Prima probabilmente non si aveva la percezione del pericolo poi i media hanno aiutato a far capire che il coronavirus porta in ospedale, non si scherza. Quindi non credo ci saranno problemi, sicuramente speriamo che con la zona gialla si respiri un po' anche perché aiuti non se ne sono visti». E con il fatto che le promozioni sono iniziate ben prima di ieri, manca quasi la percezione del primo giorno di saldi, di solito tanto atteso.

«Sembra un sabato qualsiasi dice Valentina Zinato del negozio Everyday in via San Clemente Fortunatamente il fine settimana abbiamo sempre lavorato abbastanza bene. È difficile pensare a questo giorno come il primo di saldi perché con le promozioni abbiamo già iniziato e ora appare quasi una continuazione. Infatti non si è mai partiti con il 50 per cento di sconti». Se la zona gialla fosse scattata già ieri forse sarebbe stato diverso, sostiene Riccardo Capitanio di Ascom, «perché così le persone da fuori comune non ci sono e non solo. Ormai noi viaggiamo legati alla ristorazione e solo da lunedì si tornerà a fare servizio al tavolo».

Secondo le stime di Ascom, i negozi hanno perso il 40 per cento del fatturato, 70 per cento per quelli che si trovano all'interno dei centri commerciali. Circa il 10 per cento dei 50 mila esercizi commerciali hanno abbassato la saracinesca per sempre, cioè 5 mila negozi. Un po' di animo ieri si è visto anche se non si sono formate lunghe code fuori dai negozi, come quelle che si sono create nel periodo pre-natalizio, prima che entrassero in vigore le restrizioni al traffico.

«Magari da lunedì ci sarà qualche padovano in più che uscirà però il problema è che manca la motivazione a comprare spiega Capitanio Si lavora a casa, non ci sono occasioni di incontro, perché acquistare un abito nuovo? C'è un'altra domanda che potremmo porci: ha ancora senso parlare di saldi? Attirano? Con gli Atenei di Padova e Venezia stiamo studiando come evolverà il commercio, sfruttando anche la tecnologia, perché in questo periodo le nostre abitudini sono fortemente cambiate».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA