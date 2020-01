I SACERDOTI

PADOVA «Ho ricevuto la notizia dal responsabile del Vicariato, don Alessandro Martello, e ne sono rimasto davvero sorpreso. Non so cosa dire e aspetto anche io le spiegazioni ufficiali della Curia, ma di una cosa sono certo: tra noi c'è sempre stato un rapporto sereno di collaborazione. Don Marino è sempre stato una persona gentile e con lui ho sempre lavorato bene nelle attività che abbiamo portato avanti in comune». A parlare è don Paolo Bicciato, parroco di Mandriola e grande conoscitore della realtà ecclesiastica di Albignasego. Non conosce i dettagli dell'allontanamento di don Marino, ma negli ultimi tempi aveva assistito alle nette prese di posizione del sacerdote su alcuni temi delicati come legittima difesa e Rom. «Avevamo avuto modo di parlarne e di confrontarci su queste tematiche - racconta - e in modo molto semplice e sincero gli avevo detto che non ero d'accordo con le sue uscite. Gli avevo detto che forse sarebbe stato meglio tenere uno stile più prudente evitando certe esposizioni». Se quelle esposizioni sono il motivo del distacco dalla parrocchia di San Lorenzo, però, resta ancora un mistero.

IL PRESIDE

Si esprime sulla vicenda, pur senza entrare nei dettagli, anche un nome molto noto della Diocesi padovana come don Cesare Contarini, preside e rettore dell'istituto religioso Barbarigo di Padova. «Non conosco i fatti e quindi non entro nel merito - premette - ma di certo posso dire che sono questi i momenti in cui si vede se esiste una comunità compatta oppure solo un gruppo di amici. Io quattro anni fa ho dovuto gestire una situazione delicata a Legnaro (quando l'ex parroco don Lucio Sinigaglia lasciò per una vicenda giudiziaria legata a motivi economici, ndr) e ho trovato un gruppo di fedeli molto affiatato che mi ha dato una mano importante. Spero che a San Lorenzo accada lo stesso». E le prese di posizione su legittima difesa e Rom? «Non parlo di don Marino, ma a livello generale ricordo sempre che un parroco non deve mai parlare di pancia. Ha una funzione pubblica, rappresenta una comunità e il suo compito è diffondere ciò che dice il Vangelo».

Gabriele Pipia

