I RISULTATI

LIMENA Ottime notizie a Limena dove si attendeva l'esito del tampone per sei ragazzini e per le loro famiglie: sono tutti risultati negativi al Coronavirus. L'annuncio dal sindaco Stefano Tonazzo. «L'Ufficio Igiene dell'Ulss 6 mi ha comunicato che i sei minori, in età da prima e seconda media, che avevano frequentato il campus del quartiere Arcella dove un altro ragazzino era risultato positivo al Covid - ha annunciato il sindaco Stefano Tonazzo - non sono stati contagiati. Quindi ad oggi, a Limena, non abbiamo alcun caso di persone contagiate. Continueremo naturalmente a seguire scupolosamente e con rigore tutte le prescrizioni di sicurezza anti virus. A fronte di questi risultati, sempre nell'osservanza delle disposizioni dell'autorità sanitaria, a Limena gli eventi programmati per l'estate continueranno secondo quanto stabilito».

In zona industriale intanto ha chiuso la filiale Sda Express del gruppo Poste Italiane, ma con dirigenza e attività lavorativa autonoma, nella quale sono risultati positivi 17 dipendenti, 14 dei quali stranieri: nessuno di loro è residente in paese. In tutto l'azienda di logistica conta 51 dipendenti che sono stati posti in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni ed è scattato il controllo su familiari e contatti che i lavoratori hanno avuto. «La Sda ha chiuso precedendo di poco l'ordinanza che stavo per predisporre dopo che l'Ulss 6 mi aveva comunicato la presenza dei positivi al tampone - ha continuato Tonazzo - Abbiamo inviato una lettera ufficiale chiedendo la conferma scritta dell'avvenuta chiusura del magazzino di logistica. Inoltre abbiamo inviato la richiesta ufficiale affinché Sda ci fornisca prima della riapertura tutti i provvedimenti che sono stati assunti, come la sanificazioni dei locali e dei mezzi ma anche che protocollo intendono mettere in atto quando riprenderanno l'attività».

Per tranquillizzare i suoi concittadini il sindaco, non appena in paese si era sparsa la voce che all'Sda di via Visco erano stati trovati dei lavoratori positivi, si era recato anche dal direttore del locale Ufficio Postale che lo aveva rassicurato: la filiale di Limena non è di supporto alle Poste locali.

Luisa Morbiato

