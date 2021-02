L'ESORDIO

PADOVA Primo giorno di zona gialla, riappare la speranza per gli esercizi pubblici. Ma il risentimento per come è stata gestita la situazione fino ad ora non scompare. Se i baristi vedono la luce in fondo al tunnel con il ritorno del servizio al tavolo fino alle 18, i loro colleghi ristoratori sono delusi dalla decisione del governo di attivare la zona gialla di lunedì anziché di domenica.

LA TEMPISTICA

«Venerdì verso sera ci dicono che possiamo tornare a fare servizio al tavolo dice Mario Di Natale, titolare dell'Antico Brolo in corso Milano Così chiamiamo i dipendenti, attiviamo gli ordini e poi alle dieci di sera veniamo a sapere che non si parte domenica ma lunedì. È una presa in giro, far ripartire un ristorante non è come accendere un fiammifero. Certo, oggi (ieri, ndr) a pranzo sono venuti dei clienti, c'è movimento ma non possiamo campare così. I ristori sono stati insufficienti a coprire le spese e le tasse non sono state tolte come era stato promesso, anzi le bollette sono arrivate a prezzo pieno. Per la Tari abbiamo fatto ricorso e ci hanno abbonato solo il 10 per cento».

Non è la via per la ripresa economica nemmeno per Luigi Boccardo, uno dei titolari della Corte dei Leoni di via Boccalerie: «Serve tempo, la gente è rimasta chiusa in casa troppo tempo e c'è ancora paura commenta Poi lavorare solo a mezzogiorno è una mutilazione, facciamo il 40 per cento del solito fatturato. Diciamo che si lavoricchia, tanto per tenere viva la fiammella, però non credo che questo sia l'inizio per una ripresa dell'economia».

LA NORMALITÀ

Decisamente più ottimisti i baristi che, seppur con tante difficoltà, dicono di vedere la luce in fondo al tunnel. «Noi forse siamo un caso particolare riferisce Fabrizio Graziati, proprietario dell'omonima pasticceria in piazza dei Frutti perché abbiamo chiuso per lavori, investendo dei soldi, qualcosa in controcorrente con il momento. Oggi finalmente abbiamo potuto servire i caffè nelle tazze a clienti comodamente seduti, è stata una gioia. Sono sempre stato ottimista, il vaccino sistemerà questa brutta situazione e se tutti rispetteremo le regole potremo continuare così, penso soprattutto ai colleghi ristoratori, decisamente penalizzati dal fatto di poter fare solo asporto. Ora possiamo respirare».

Sprizza allegria da tutti i pori Manolo Rigoni, direttore del caffè Pedrocchi, rimasto chiuso per quasi tutto il periodo di zona arancione. «Ci sentiamo come al primo giorno di scuola sorride La giornata è trascorsa tranquilla, non ci aspettavamo la folla, ma è già un piacere aver potuto riprendere a lavorare. Lo aspettavamo con ansia questo giorno, restare chiusi è stata una sofferenza per tutti, per noi della direzione ma anche per i collaboratori. Respiriamo un pizzico di normalità».

IL FINE SETTIMANA

Il vero banco di prova sarà il fine settimana, sabato e domenica, quando i padovani liberi dal lavoro e dallo studio coglieranno l'occasione per tornare nei locali. E il pericolo che si creino assembramenti è dietro l'angolo, come già si è visto solo qualche mese fa. «Il weekend ci darà il polso della situazione sostiene Massimo Barbiero del Goppion caffè in piazza delle Erbe Lì vedremo se ci sarà disciplina o no. Per carità, noi non abbiamo mai smesso di lavorare anche se con l'asporto le dinamiche e gli incassi sono sicuramente diversi. E attendiamo ancora i ristori di ottobre. Per ora la situazione sembra tranquilla, i clienti sono molto attenti alle regole e non essendoci gli studenti universitari c'è movimento ma non eccessivo».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA