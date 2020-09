Gli anestesisti rianimatori si presentano alla città. Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi in epoca Covid, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società: questo è lo stile scelto dalla Società italiana di Anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) che propone in viaggio con I-Care, un tour che unirà il Nord al Sud dal 21 settembre al 4 ottobre, e oggi farà tappa a Padova davanti all'Azienda ospedaliera universitaria (ore 10-17).

«Con questo tour intendiamo raccogliere la sfida del momento, con una scelta itinerante forse insolita per una società scientifica, ma che riteniamo particolarmente efficace per incontrare sul campo il mondo degli specialisti, dei clinici e dei cittadini», dice Flavia Petrini, presidente. Il truck della Siaarti diventerà per due settimane la casa viaggiante degli anestesisti-rianimatori, proponendosi come luogo di incontro e dialogo, e assicurando la possibilità di video-registrare la testimonianza di clinici, esperti di governo clinico e decisori strategici: «In questo modo precisa Flavia Petrini - saranno permessi incontri e confronti in sicurezza fra gli anestesisti-rianimatori che hanno contribuito ad affrontare al meglio quanto l'emergenza pandemica da Sars-CoV-2 ci ha imposto».

La tappa patavina rispetterà naturalmente ogni precauzione utile a garantire la sicurezza e il distanziamento sociale previsti dalle raccomandazioni in atto, tanto più che la disciplina degli anestesisti-rianimatori è sempre stata leader della sicurezza. «È un modo per non abolire del tutto la narrazione delle singole storie che abbiamo vissuto» sottolinea il professor Paolo Navalesi, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ospedaliera. F.Capp.

