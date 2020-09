A tu per tu con i medici anestesisti rianimatori. La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) ha condotto ieri a Padova il truck itinerante che sta girando per l'Italia. Obiettivo, fare incontrare questi professionisti con i cittadini, ricordando (e rivendicando) quale ruolo fondamentale abbiano rivestito durante l'emergenza Coronavirus. «Il tour I-CARE significa prima di tutto per noi clinici una possibilità di riprendere il colloquio scientifico professionale in modalità diretta - ha spiegato la dottoressa Astrid Ursula Behr, responsabile Siaarti per il Veneto - Dopo questi mesi di lavoro intenso dove tutti abbiamo sperimentato una strana solitudine culturale, vedersi per scambiarsi esperienze e confrontarsi con altre opinioni è diventato per noi anestesisti un'esigenza molto sentita. I webinar e la formazione a distanza ci hanno permesso di tenerci aggiornati anche in un periodo di emergenza come quello dei primi mesi dell'anno, ma adesso c'è voglia di parlarsi in presenza, di vedersi e discutere. In questo senso l'appuntamento di Padova ci sembra una tappa importante per poter rimettere in dialogo la nostra comunità scientifica. Il secondo aspetto importante di questa iniziativa è quello del dialogo con i cittadini: per loro questa nostra presenza vuole essere la conferma che noi ci siamo, che eravamo e saremo sempre in prima linea a fianco dei bisogni. Serve un'alleanza non solo terapeutica, ma anche sociale per superare i momenti difficili: il momento d'incontro che proponiamo con questo tour vuole essere un segno tangibile di questa alleanza».

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA