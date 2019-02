I retroscena tra voltafaccia, accordi e spaccature

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIETRO LE QUINTEPADOVA Il sospetto che l'errore non sia stato casuale è venuto a più di uno dei presenti ieri in Provincia. In pratica, dietro al giallo delle schede potrebbe esserci la regia di chi ha tentato di invalidare con una mossa in extremis l'insediamento del nuovo consiglio, frutto di un accordo tra parte della Lega (quella che si riconosce in Roberto Marcato), Pd, Forza Italia, Udc e che nell'ultimo atto ha coinvolto pure Fratelli d'Italia. E a uscirne trionfante è stato proprio l'attuale assessore regionale con deleghe allo...