I RESPONSABILI PADOVA «Se volete parlare con l'imam, aspettate mezzogiorno.

I RESPONSABILIPADOVA «Se volete parlare con l'imam, aspettate mezzogiorno. Lo riconoscerete: ha la barba lunga e arriva sempre in bicicletta». Alle undici del mattino Hossain Shahadat è già rinchiuso in una cella del carcere Due Palazzi, ma i tanti fedeli che frequentano la moschea dell'Arcella ancora non lo sanno. «Sta per arrivare» dice un ragazzo musulmano davanti al centro islamico di via Jacopo da Montagnana. Quando viene a sapere cosa è successo, sgrana gli occhi e sembra non crederci: «Com'è possibile? È una persona così...