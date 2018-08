I residenti: «Tre colpi, poi le fiamme e il fumo denso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TESTIMONIANZEVILLAFRANCA Abitare sotto un cavalcavia autostradale è come avere un temporale in lontananza, con il suo continuo, indistinto brontolio di fondo. Poi come nei veri temporali, ieri mattina, di buon'ora, si è improvvisamente avvicinato, il brontolio si è trasformato in tre tuoni ben distinti, uno più forte dell'altro, infine i bagliori. Non di un fulmine, ma di un incendio. «Ecco qui guardi, ho fatto anche un breve video, vede la colonna di fumo?» spiega Marino Aggujaro, mentre Amelia Masiero rilancia: «Da casa mia le fiamme...