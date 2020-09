I REGALI

VO' È profetico il quadro che il Comune di Vo' ha deciso di regalare al presidente Mattarella al termine della visita di ieri. Sì perché segna la sconfitta del coronavirus e il trionfo della vita, proprio come è successo nel paesino collinare che la sua battaglia contro il virus l'ha vinta eccome. Sulla tela, il Covid-19, che nell'intuizione dell'artista Thomas Prearo è una sagoma rossa, si dissolve lentamente per fare spazio a un'esplosione di colori. L'ominol'umanità e la sofferenza è il titolo di quest'opera dipinta durante il lockdown dall'artista 38enne di Galzignano Terme, a cui la lieve disabilità non impedisce di creare capolavori apprezzati dalla critica. Quelli dipinti durante il lockdown sono esposti nella mostra I colori della rinascita allestita nella prestigiosa Villa Venier di Vo' Vecchio.

«Mi dispiace non aver scattato una foto insieme al sindaco e al presidente ma so che aveva tempi molto stretti commenta Prearo, sicuro che ci saranno sicuramente altre occasioni per incontrare il Capo dello Stato . Andrò a trovarlo a Roma».

Al presidente è stata donata anche una chiavetta usb con il cortometraggio intitolato I bambini di Vo', presentato nei giorni scorsi a Venezia, a margine della 77esima edizione della Mostra del Cinema. Nato dall'idea di Lorenzo Munegato, il corto raccoglie le testimonianze dei piccoli che hanno affrontato in prima persona l'emergenza Covid-19 in quello che è stato il primo focolaio veneto e uno dei primi della penisola insieme a Codogno. Thomas, Michelle, Zaccaria, Letizia, Rebecca e Riccardo: sono loro i sei protagonisti della pellicola. Hanno tra i 6 e i 12 anni e raccontano, intervistati dalla psicoterapeuta dell'età evolutiva Francesca Munegato, come hanno vissuto quei momenti drammatici. Per poi svelare le loro aspettative e i loro sogni nel cassetto: c'è chi vuole fare il meccanico e chi immagina di poter guidare una macchina volante. Le cose che sono mancate di più a questi bambini? Vedere gli amici ma anche andare in trattore con il nonno. E sull'auspicio per il futuro c'è chi dà una risposta che la dice lunga su quanto abbiano sofferto: «Basta morti».

Anche la scuola elementare Guido Negri di Vo' ha omaggiato il presidente Mattarella con un regalo denso di significato. A partire dal titolo: Parole per vincere. Si tratta del diario dei mesi di lockdown: un quaderno che raccoglie disegni e filastrocche dedicati al coronavirus. Per gli alunni delle due seconde elementari, ora promossi in terza, è stato un modo creativo per esorcizzare questo nemico invisibile e silenzioso, disegnandolo come il cattivo delle fiabe contro cui scagliare ogni genere di maledizione, rigorosamente in rima. Nell'ultima pagina l'omaggio al presidente, a mo' di fumetto: «Hai sentito che arriva Mattarella?», chiede un alunno. «Sì, come siamo fortunati!», replica la compagna. Anche la scatola di cartone, decorata con disegni, foglie secche e pastelli, è frutto della creatività dei bambini, che hanno dimostrato una resilienza e un senso civico davvero esemplare. Seguendo le lezioni a distanza e, nel caso di Vo', sottoponendosi ai tamponi e anche al prelievo del sangue per il test sierologico, senza battere ciglio. I genitori gli avevano spiegato che sarebbe servito ad aiutare altri bambini e il mondo intero nella lotta contro il virus.

