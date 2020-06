MEDICINA

PADOVA Uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerire nuovi approcci terapeutici e favorire lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus.

«Presto pubblicheremo il primo lavoro», l'annuncio è di Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e ordinario di Patologia generale al Dipartimento di Scienze Biomediche. Sono già stati raccolti i primi risultati del progetto di ricerca che si pone l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria al Sars-CoV-2 nella popolazione veneta per capire quali siano le difese immunitarie efficaci contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pazienti. Il gruppo di lavoro è coordinato dalla professoressa Viola e da Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, con la collaborazione di Annamaria Cattelan, direttrice di Malattie Infettive e di Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino.

PROGETTO

«Con questo progetto puntiamo a dare risposta a molteplici domande spiega Viola - Vogliamo comprendere, infatti, perché lo stesso virus abbia effetti così diversi negli adulti e tendenzialmente lievi nei bambini, se vi sia la possibilità di contrarre nuovamente l'infezione e che cosa succeda nei polmoni. Riteniamo di poter giungere ad importanti conclusioni studiando il comportamento del sistema immunitario, in particolare identificando i meccanismi molecolari responsabili dello sviluppo o del fallimento dell'immunità a Sars-CoV-2, nonché quei fattori che causano infiammazione sistemica nei pazienti con sintomatologia severa e che sono coinvolti nella patologia respiratoria».

Se n'è parlato ieri in occasione della presentazione on-line del libro Il potere della Crisi L'arte di fallire e rialzarsi edito da Linea Edizioni, scritto da Marco Greggio.. Il ricavato delle vendite finanzierà la ricerca sul Covid. «Ho deciso di devolvere tutti i diritti d'autore alla Fondazione Città della Speranza perché ammiro il loro lavoro dichiara l'avvocato Greggio - Il libro parte dall'esperienza personale acquisita a livello professionale, essendo venuto a contatto diretto con molti imprenditori e professionisti in crisi. Ho raccontato queste storie in maniera anonima, analizzando temi importanti. Il motto che uso a fine capitolo è never give up, non mollare mai, ovvero utilizzare la crisi per iniziare un cambiamento positivo di vita».

Un tema affrontato anche in campo scientifico. «Il dubbio è alla base della ricerca scientifica e il fallimento è funzionale al processo di scoperta spiega la professoressa Viola - Noi procediamo da un'ipotesi che deve essere provata con un approccio sperimentale. Nella maggior parte dei casi si fallisce, in numero minore si arriva alla soluzione. Con il Coronavirus l'umiltà del dubbio è diventato un problema pubblico. Normalmente il dibattito tra scienziati si è sempre svolto in privato, nei congressi o nelle riviste di settore, durante la pandemia è stato portato in televisione e sui giornali».

DIALOGO

«Il pubblico è rimasto stupito nel vedere quante cose non sappiamo e l'ha interpretato con sgomento specifica Viola - L'errore è stato arrivare al pubblico senza prima avere un chiarimento tra di noi. D'altro canto non abbiamo avuto il tempo di farlo, chi meglio e chi peggio ha cercato di contribuire al dialogo pubblico. Tutti i laboratori si sono rimboccati le maniche, la scienza non è stata intaccata. La crisi si è creata attorno alla comunicazione: nel rapporto tra scienza e società. Quindi in tv e nei giornali non dobbiamo porci come singoli, con posizioni assertive, ma dobbiamo ricordarci che rappresentiamo tutta la comunità scientifica».

Elisa Fais

