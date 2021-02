I PROVVEDIMENTI

PADOVA Per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica anche a causa della pandemia, in arrivo ci sono 20mila euro per il sostegno al pagamento delle bollette dell'acqua. Intanto le richieste per i buoni spesa sono arrivati a quota 2.238. Ieri, dunque, è stata approvata in giunta la delibera che fa seguito al protocollo d'intesa già attivo tra Comune e AcegasApsAmga per l'agevolazione nella fornitura d'acqua ai clienti economicamente svantaggiati. Si potenzia quindi l'accordo, rinnovato nel 2020 e attivo fino al 2022, tra l'amministrazione e la multiutility a impegnarsi, ciascuno nei propri ambiti di competenza, a operare congiuntamente per il sostegno dei cittadini in condizioni di grave disagio economico, condividendo le finalità di prevenire e evitare il distacco delle utenze.

L'ACCORDO

In virtù dell'accordo, AcegasApsAmga fornisce un'ulteriore disponibilità per essere più vicina alle famiglie in difficoltà, dando anche un concreto aiuto economico e impegnandosi a erogare, per l'anno in corso, un importo pari a 20mila euro al settore Servizi sociali, che, in aggiunta a quanto viene già fatto, a sua volta si occuperà di definire e devolvere questo importo in favore di cittadini in situazioni di difficoltà economica. É un'iniziativa molto importante, in linea con l'operato di AcegasApsAmga e del Gruppo Hera, da sempre fortemente impegnate a contribuire allo sviluppo delle comunità e del tessuto sociale in cui operano. «Questi 20mila euro sono una risorsa preziosa in questo momento, a maggior ragione in questa fase emergenziale, dove molte famiglie si trovano a fronteggiare una difficile crisi economica, dovuta magari alla perdita del lavoro. Questa cifra va ad aggiungersi al fondo che già esiste per il pagamento dei contributi delle bollette spiega l'assessore al Sociale Marta Nalin - Con l'azienda abbiamo un protocollo che ci impegna reciprocamente alla gestione delle morosità e all'individuazione di forme di rientro e in generale di sostegno».

L'INIZIATIVA

Per andare incontro ai padovani in difficoltà a causa del Covid, a dicembre il Comune ha rinnovato anche l'iniziativa dei buoni spesa. A oggi, per via telematica, sono arrivate 2.238 richieste. Di queste 896 sono già state evase (quindi le famiglie hanno ricevuto i buoni) e 597 sono state solamente approvate. Le richieste rimanenti sono in attesa di risposta. Ogni buono vale 20 euro e, a seconda delle esigenze, i nuclei familiari ricevono un numero variabile di coupon.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA