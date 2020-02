I PROVVEDIMENTI

PADOVA Messe sospese oppure celebrate senza scambio del segno della Pace e con particole consegnate in mano alla comunione. Ma anche ordinanze di annullamento delle manifestazioni ludiche e sportive e provvedimenti di prevenzione nei luoghi frequentati dal pubblico, come le case di riposo e gli ospedali. L'allarme Coronavirus nel Padovano ha innescato una serie di iniziative sia da parte della Diocesi di Padova che da parte dei sindaci dei paesi collinari e della Bassa Padovana.

Nel pomeriggio di ieri il vicario generale, don Giuliano Zatti, ha diffuso una nota nella quale, «a titolo prudenziale, con senso di realismo e senza creare inutili allarmismi», si invitano i parroci ad attenersi rigorosamente alle ordinanze comunali dove emanate. Nel caso di funzioni religiose sospese, raccomanda ai fedeli - a Vo' come nei casi analoghi - «personalmente o in famiglia, di dedicare un tempo adeguato alla preghiera«.

Un'ordinanza di sospensione delle attività ricreative, sociali, ludiche e religiose è stata firmata dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Alla fine però le porte delle chiese resteranno aperte. «Noi sacerdoti continueremo a celebrare la messa in parrocchia: eviteremo lo scambio della pace e la comunione verrà impartita solo sulle mani», spiega il parroco don Andrea Tieto. Ordinanza analoga a Conselve, dove invece tutte le funzioni religiose sono vietate (compresi funerali e confessioni) fino a mezzanotte di mercoledì. Chiuso anche il cinema.

Per il momento non si registrano particolari contraccolpi legati al Coronavirus nella zona termale di Abano e Montegrotto. A Galzignano invece si alza il livello di prevenzione. Sette ospiti della Casa di Riposo Residenza al Parco sono sotto osservazione per il possibile rischio di contatto con il virus: sei donne ed un uomo che nei giorni scorsi erano entrati in contatto con le strutture ed i reparti dell'Ospedale di Schiavonia. Gli anziani sono ora confinati all'interno dei rispettivi alloggi in attesa che vengano resi noti gli esiti degli esami. La dipendenza in termini di prestazioni e di attività lavorativa di numerosi cittadini di Galzignano dal polo ospedaliero della Bassa è all'origine dei richiami disposti dalle autorità sanitarie. Domani dovranno presentarsi ad effettuare il tampone di controllo vari dipendenti della struttura oltre che pazienti. Preoccupano i rapporti lavorativi e di vita quotidiana con numerosi residenti a Vo'. Stesso problema si è posto il sindaco di Teolo, Moreno Valdisolo, soprattutto in relazione al fatto che in luoghi sensibili come la Casa di cura Villa dei Tigli o nelle stesse scuole, diversi dipendenti siano residenti nel centro colpito dal Coronavirus.

A Monselice è stata firmata un'ordinanza condivisa dai sindaci dell'ex Ulss17 per affrontare l'emergenza. Fortemente voluta dalla presidente, nonché sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, stabilisce la sospensione fino alle 24 di martedì di tutte le manifestazioni pubbliche, comprese quelle religiose. Stop quindi alle messe, ad attività ludiche e sportive. Sesa e Gestione Ambiente hanno inoltre annunciato la chiusura dei propri sportelli a partire da domani. Anche Acquevenete domani chiuderà tutti i propri sportelli. Martedì riapriranno solo quelli di Monselice. Seppure distante dal focolaio, la preoccupazione arriva fino nell'Alta Padovana. Il Centro residenziale anziani con le sue quattro sedi, due a Cittadella, una a Campo San Martino e una a Piazzola sul Brenta, «considerata la particolare vulnerabilità dei nostri ospiti, per loro e per i dipendenti che devono assisterli, non si permettono visite esterne se non in presenza di permessi specifici». All'ospedale di Cittadella ristretti gli orari delle visite. Da domani, chiusi al pubblico tutti gli sportelli della multiutility Etra.

(Hanno collaborato Nicola Benvenuti, Camilla Bovo, Michelangelo Cecchetto, Eugenio Garzotto, Lucio Piva)

