PADOVA Domanda tipo: Ho un'auto di più di dieci anni, devo andare a lavorare e portare il figlio a scuola, che cosa mi attenderà questo inverno con le limitazioni del traffico?

Beh, saranno guai. «Perchè l'accordo padano prevede che dal primo ottobre scattino le limitazioni ai veicoli inquinanti» dice l'assessora al Verde Chiara Gallani. Con le restrizioni già decise nel 2018 alle quali c'è per una deroga. «Si è deciso di non fermare subito i diesel euro 4 ma dal prossimo 1 gennaio. Due provvedimenti nella stessa stagione rischiano di portare solo confusione. Comunque noi, anche in considerazione della ripresa delle scuole abbiamo fatto una richiesta specifica alla Regione: più autobus e anche più treni per i pendolari».

«Per quanto riguarda il traffico - continua - non abbiano ancora il verbale dell'ultima riunione del Comitato di indirizzo e sorveglianza nel quale la Regione dà le informazioni a Province e Comuni. E solo da quello possiamo portare avanti le ordinanze».

La decisione più delicata riguarda il blocco degli Euro 4 Diesel che slitta dunque dal 1. ottobre 2020 al 1. gennaio 2021 e terminerà come previsto il 31 marzo,, d'accordo la Regione Veneto assieme a Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Una scelta che non piace però al Comune di Padova, guidato da una giunta che ha sempre fatto delle questioni ambientali e delle misure anti-inquinamento un cavallo di battaglia. «Cambiare provvedimento a metà della stagione crea grande confusione. A questo punto le limitazioni potevano slittare direttamente all'ottobre 2021» è la posizione dell'assessora all'Ambiente.

È certamente positivo che tutte le Regioni coinvolte discutano e trovino soluzioni assieme, perché l'aria è un tema complesso che riguarda tutte e tutti e deve essere affrontato in maniera condivisa». Questa è la premessa, ma «non nascondo una forte preoccupazione. L'accordo padano è costruito sulla stagione inquinata che va da ottobre a marzo e non sull'anno solare. Introdurre delle limitazioni a metà della stagione può creare grossi problemi sia nella gestione da parte dei comuni, che nella stessa stagione si troveranno a gestire due differenti provvedimenti, sia per quanto riguarda i cittadini, ormai abituati a ragionare su un certo tipo di stagionalità. Il rischio è quello di generare ulteriore confusione».

Nella nota congiunta degli assessori regionali si individuano le ragioni che hanno portato a tale scelta: da un lato l'effetto che il lockdown ha avuto sulle emissioni complessive (una minore quantità di inquinanti immessi in atmosfera) e dall'altro l'incertezza di quello che sarà il futuro dal punto di vista economico e sociale, con forti vincoli per l'utilizzo del trasporto pubblico locale, legati anche a norme sul distanziamento e alla tutela sanitaria. Va considerata anche la persistenza dello smartworking che ridurrà necessariamente la mobilità dei lavoratori.

Sollecitata da Legambiente sulla creazione del parco agro-paesaggistico l'assessore non si tira indietro: «Stiamo lavorando alla delibera che riconosca al Parco del Basso Isonzo la qualifica di parco agricolo e paesaggistico. È solo una parte del lavoro che stiamo facendo su questo tipo di parchi insieme al Comepa, ma non lo lasceremo certo perdere».

