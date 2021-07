Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTIPADOVA Dieci lettere con il timbro dell'Ulss Euganea destinate ai sanitari No Vax. Sono pronte e sono indirizzate a quei professionisti che hanno espressamente dichiarato di non volersi vaccinare. Nessuna strana scusa, nessun desiderio di prendere tempo, nessuna giustificazione dettata da motivi di salute. No, questi sono i duri e puri: quelli che hanno scritto nero su bianco di essere contrari al vaccino anti-Covid. Le lettere...