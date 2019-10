CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTIPADOVA Contromisure. Drastiche e immediate. Cioè un presidio fisso dell'esercito per almeno due mesi, con il mandato di allontanare gli spacciatori dal comparto della Stazione. A poche ore di distanza dalla drammatica aggressione da parte dei pusher stranieri a una famiglia che aveva rifiutato di acquistare droga, infatti, sono arrivate numerose prese di posizione finalizzate tutte a incrementare i controlli. Dell'argomento si è discusso nella seduta consiliare ed è iniziata pure una raccolta di firme nella zona di via Bixio,...