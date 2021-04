Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTIPADOVA Con la zona arancione il Comune rinnova le ordinanze anti assembramento. Oggi tornano la chiusura dell'Isola Memmia e il senso unico pedonale in via Roma. La riapertura dei negozi rischia, infatti, di far tornare tantissima gente in centro storico soprattutto durante il fine settimana. Una circostanza che non è sfuggita all'amministrazione Giordani che continua a premere l'acceleratore sul fronte della prevenzione. Di...