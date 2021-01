I PROTOCOLLI

PADOVA La differenza con gli altri vaccini sta in un solo particolare: essere organizzati per non perdere dosi. Ecco perché è così importante la risposta dei cittadini. «Chi dà la propria adesione è importante che venga, anche se trattandosi di persone anziane capiamo che la situazione può cambiare. Ma una volta scongelato il vaccino deve essere immesso nell'organismo nel giro di poche ore» dice la direttrice sanitaria dell'Ulss 6 Patrizia Benini. «Comunque non preoccupatevi non ne avanzeremo nemmeno una. Contiamo di vaccinare da 6 a 8 persone all'ora per laboratorio».

LA SITUAZIONE

La situazione odierna? «Stiamo finendo la prima categoria delle persone da vaccinare secondo una scaletta che ci ha dato la Regione come prioritaria - aggiunge Ivana Simoncello direttrice del Dipartimento di prevenzione - Poi cominceremo con gli ottantenni andando per coorti. Quindi tutti quelli nati nel 1941 e poi a ritroso. Spererei di vaccinare tutti in questa sede con il vaccino Pfizer, modalità diverse di trasporto e conservazione creerebbero ulteriori difficoltà».

Affidabilità? «Le persone che abbiamo vaccinato fino ad ora non hanno avuto alcuna reazione avversa, qualche sporadico caso di disturbo ma per altre problematiche. Per la seconda somministrazione reazioni non ce ne sono state. A meno di qualche linea di febbre per qualcuno». Ma a chi servirà il padiglione da qui al 15 febbraio? «Non ci sono ancora indicazioni ma nel caso potremmo vaccinare medici di base e altre categorie che operano nella sanità». Come odontoiatri e farmacisti ad esempio.

I RICHIAMI

Come avverranno i richiami? «Alle persone che faranno la prima dose verrà data una certificazione nella quale verrà indicato il giorno e il luogo dove fare la seconda dose. La prima dose avviene per chiamata attiva, mandata a casa per lettera al singolo cittadino come succede per gli screening e le vaccinazioni dell'obbligo. Qualche giorno prima dell'appuntamento verranno mandati degli sms, anche ai famigliari delle persone, se abbiamo il loro telefono. Siccome abbiamo una Ulss molto grande valuteremo se fare delle chiamate attive a casa per ricordare che c'è il richiamo».

IL CALL CENTER

Ci sarà un call center che permetterà alle persone di avere informazioni o di spostare l'appuntamento. Non dimentichiamo che abbiamo pazienti fragili con altre patologie. Chi è trasportabile con la Protezione civile, la croce Verde o la Croce Rossa verrà portato. Cercheremo di ridurre al massimo la vaccinazione a domicilio. Perché dobbiamo dare sei dosi contemporaneamente all'apertura del flaconcino e con una rischiamo di sprecare le altre».

I PUNTI TAMPONE

Benini: «Siamo ancora a regime con tutti i punti tampone, perché per un paziente avere il punto tamponi vicino è un obbligo. Però può essere che in alcuni giorni come il sabato e la domenica prevediamo un concentramento di unità su sedi più grandi e ridurre gli orari per farli lavorare meglio e far riposare il personale».

Sulla possibilità di trasferire in fiera il punto tamponi dell'Euganeo quando si rendesse necessario per i lavori allo stadio la direttrice precisa: «Abbiamo tenuto mille metri quadrati di spazio, ma è solo un'ipotesi. Ora dobbiamo consolidare questa organizzazione poi dobbiamo tenere presente che sono due mondi che non si devono incontrare».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA