I PROTAGONISTI

PADOVA Servizi sanitari e logistica: ecco i settori che sono esplosi con la pandemia. Quello che per molti è stato un anno terribile, per le start up ha costituito una vera e propria spinta. «Da quello che posso vedere è forse uno dei settori meno toccati dal coronavirus» dice Paolo Giopp, presidente del Galileo visionary dell'università e direttore del polo universitario Start cube. «Anche il sostegno degli investitori, nonostante tutte le difficoltà del caso, non è mancato. Una grande notizia è la nascita di Le Village alla Cittadella della Stanga, un progetto di Crédit Agricole che si occupa di aiutare le start up a crescere e ha ottenuto ottimi risultati a Milano e Parma».

IL SETTORE

Uno dei settori che ha visto una crescita maggiore è quello dei servizi sanitari e della logistica. E c'è chi è nato proprio nel bel mezzo della pandemia come Nutricam, start up costola di un'altra (Welcome, si occupa di fitness online) creata nel settembre 2020. «Con il Covid Welcome ha avuto una grande crescita e abbiamo deciso di staccare il servizio dedicato ai consigli nutrizionali anche perché si è capito esserci una necessità da parte del pubblico spiega il fondatore Nicola Mesesnell Si possono fare videochiamate con esperti ma ci sono anche videocorsi incentrati su particolari problemi o patologie e una grande attenzione la riserviamo alle mamme». Per la creazione della start up, Mesesnell si è appoggiato alla Camera di commercio che offre un servizio di assistenza. «Abbiamo evitato costi notarili e fatto tutto online, un grande vantaggio anche perché ha accelerato molto i tempi» sottolinea.

I FINANZIAMENTI

Le start up che si occupano di sostenibilità potranno godere dei finanziamenti del Recovery Fund, come Next che ha creato i bus scomponibili capaci di conquistare lo sceicco di Dubai e ricevere una visita del ministro Di Maio.

«La crescita è stata più soft anche perché è stata rinviata quella che doveva essere la nostra vetrina più importante, l'Expo di Dubai dice Tommaso Gecchelin, ceo di Next Però abbiamo comunque fatto dei progressi, depositato altri tre brevetti e ottenuto una pre-valutazione di omologazione per il nostro veicolo. La pandemia ha sicuramente cambiato il nostro modo di lavorare, ma essendo un'impresa innovativa siamo riusciti a sperimentare nuovi modelli».

IL FUTURO

E nel futuro ci sarà bisogno di «consulenza soprattutto sostiene Giopp Uno dei temi più sottovalutati è il marketing. Di solito a livello di tecnologia le competenze sono altissime ma scarseggiano quando si tratta di mettere un prodotto sul mercato. E poi ci sarà bisogno di assistenza finanziaria sia per quanto riguarda l'accesso al credito sia per attrarre investitori».

Serve anche una maggior comunicazione sui bandi europei, aggiunge Mesesnell, «che sono tantissimi e se non si sta attenti sfuggono. Magari snellire anche la burocrazia. Il trio che rende più facile lo sviluppo di una start up è composto da investimenti propri, investimenti bancari e investimenti da terzi. Una facilitazione all'accesso al credito sarebbe un grande aiuto per lo sviluppo».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA