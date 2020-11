I PROTAGONISTI

PADOVA Quando si era iscritta alla facoltà di Medicina, Iulia Bratosin non avrebbe mai pensato ad un simile battesimo di fuoco. E invece oggi eccola qui, bardata dalla testa ai piedi, con la concentrazione che deve per forza lasciare posta all'emozione. «Mi sono laureata a luglio in Medicina e chirurgia all'Università di Padova sottolinea la dottoressa Bratosin, 28 anni, originaria di Pordenone e sono al debutto in questa nuova esperienza: ho accettato volentieri di iniziare la mia carriera così, mi fa piacere dare una mano soprattutto in questo periodo in cui c'è particolarmente bisogno. Provo il brivido di una rinnovata partenza, prevedo di lavorare bene in team, imparare tanto dal punto di vista medico e umano. E dare qualcosa di importante anch'io».

IL VIAGGIO

Non è al debutto ma è comunque protagonista di un'esperienza singolare, invece, Denni Notarangelo. Da un mese nelle Usca dell'Ulss 6, ha lasciato la natia Putignano, 27 mila abitanti in provincia di Bari, per dare il suo contributo alle prime linee anti-Coronavirus a Padova. E non si è mai pentito. «Quando ho dovuto scegliere dove proseguire il mio percorso post-lauream non ho avuto alcuna esitazione che avrebbe dovuto essere in Veneto. Devo molto a Padova racconta il medico venticinquenne, laureatosi lo scorso giugno - e alla sua eccellente Scuola, che mi hanno accolto negli anni universitari. Dalla Puglia sono rientrato a fine settembre per dare un contributo attivo a quella lotta di cui avevo così tanto sentito parlare nei mesi del primo lockdown, allora in qualità di studente. Il periodo emergenziale che stiamo affrontando ha fin da subito richiesto l'istituzione di nuove figure di continuità assistenziale, che si inserissero capillarmente sul territorio nella presa in carico e gestione domiciliare dei soggetti risultati positivi e dei loro contatti».

«Lavoriamo - prosegue - in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri, medici ospedalieri, servizio di igiene e sanità pubblica, centrale operativa territoriale e tanti altri professionisti coinvolti nella grande macchina sanitaria messa a punto per fronteggiare il Covid. Nel distretto presso cui lavoro, quello di Rubano, ho trovato una squadra di lavoro estremamente coesa, efficiente, organizzata, caratteristiche necessarie per poter fare i conti con contagi che purtroppo divengono via via sempre più numerosi».

L'ESPERIENZA

Uno dei veterani Usca è il dottor Marco Milani, ventinovenne bellunese, laureato nell'ottobre 2019, in servizio a Padova dall'aprile scorso: «Siamo nati come unità di continuità speciale per Covid positivi, visite domiciliari, monitoraggio del quadro clinico dei Covid positivi segnalati da medici di base e guardia medica, anche se gran parte della nostra giornata e delle nostre forze è dedicata allo screening - racconta - E' il mio primo impiego continuativo e lo sto affrontando con grande impegno ed entusiasmo: sono sempre a contatto con il Covid ma non ho mai avuto paura, sono protetto da tutti i Dpi del caso. Mi sono affezionato al mio lavoro e una cosa mi sento di dirla chiaramente: questo virus è limitabile nella diffusione indossando correttamente la mascherina e applicando il distanziamento sociale, comportamenti che si possono tenere con il buonumore, senza lamentarsi. Quando si può stare con i propri cari, nel proprio nucleo familiare, in salute, se si ha pazienza in questo periodo difficile, un piccolo sacrificio dà un grandissimo risultato».

C'è bisogno di questo entusiasmo e di quello di 473 futuri infermieri che concluderanno il loro percorso universitario tra ottobre e dicembre. Gli aspiranti infermieri affronteranno un'unica prova telematica e entreranno immediatamente nel mondo del lavoro, a differenza dei colleghi che in periodo pre-Covid dovevano superare il test pratico in reparto, la discussione della tesi e l'esame di Stato.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

