I PROTAGONISTI PADOVA «Buongiorno, sono Bibi. Solo per ricordarvi che il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTIPADOVA «Buongiorno, sono Bibi. Solo per ricordarvi che il mio sfratto è giovedì 6 giugno alle 8, via Palestro 36. Chi vuole venire a darci una mano, graziee. Insieme possiamo farcela». Così Bibi Mbala, la donna congolese di 38 anni, che ieri è stata sfrattata dall'appartamento abusivo che occupava assieme al marito 47enne e alle due figlie di 13 e 3 anni, ha chiamato a raccolta su Facebook, sulla pagina Occupazione Facciolati96 gli attivisti dei centri sociali, legati al Comitato in difesa del diritto alla casa. Per questo,...