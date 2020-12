I PROGRAMMI

ABANO TERME Capodanno in pigiama? Non per forza. Un'alternativa c'è e la offrono i pochissimi alberghi del comparto termale che restano aperti. Sono 14 in tutto: l'Abano Grand Hotel, il Tritone, il President, l'Esplanade Tergesteo, il Venezia, il Continental, il Petrarca, il Roma ed Ermitage Bel Air Medical hotel, il Plaza Panoramic e Park hotel, il Salus, il Columbia e il Belvedere. «Proponiamo un servizio in camera speciale per la cena dell'ultimo dell'anno spiega Umberto Carraro, titolare del Plaza Non si possono fare le classiche feste a causa delle restrizioni ma questo non vuol dire che non si possa dire addio al 2020 divertendosi. Il vantaggio degli hotel termali è che sono anche strutture sanitarie, io stesso sono un medico, quindi il controllo è assiduo. Abbiamo creato un sito che si chiama Vivi nella bolla». All'ingresso al Plaza, ad esempio, si viene sottoposti al test rapido dal personale medico dell'albergo e tutti i dipendenti sono periodicamente controllati.

«Abbiamo bloccato la capienza massima al 60 per cento, proprio per garantire una completa sicurezza ai nostri ospiti sottolinea Carraro Per ora le prenotazioni arrivano a coprire il 40 per cento dell'occupazione delle camere e credo sia già un buon risultato. Per la maggior parte sono coppie e famiglie, di età media tra i 40 e i 50 anni. Una nota di Federalberghi ricorda che gli spostamenti nei giorni arancioni si possono fare quindi non ci sono problemi per arrivare in hotel. Abbiamo voluto dare un segnale di positività, un piccolo accenno di normalità».

Stringono i denti gli albergatori che quest'anno hanno perso in media il 90 per cento del fatturato. I dati che riguardano il 2019 sembrano provenire da un altro mondo: gli alberghi di Padova città hanno fatturato 268 milioni di euro, quelli del comparto termale 350 milioni di euro e in tutta la provincia hanno alloggiato 4,6 milioni di persone alle quali vanno aggiunte le 900 mila che hanno usufruito di un alloggio extra-alberghiero come i B&B, gli ostelli e le case vacanze.

«A questi coraggiosi che sfidano la sorte va tutto il nostro sostegno commenta Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Spero davvero che le persone si vaccinino così usciremo da questo incubo. La situazione è avvilente, sono davvero preoccupato. Quello che più mi sconcerta è che quella parte di Italia che non è stata travolta dalla disgrazia non voglia condividere il fardello. Il settore del turismo vale il 13 per cento del Pil nazionale e le ricadute si vedranno presto su tutti i settori».

A Padova città va in scena un altro film. Le luci sono spente, le porte sprangate. L'unico ospite degli alberghi cittadini è il silenzio. «La situazione è drammatica, quasi tutti gli alberghi sono chiusi commenta Monica Soranzo, presidente di Federalberghi Ascom Padova È praticamente una chiusura forzata, non ci sono prenotazioni. Ma quello che ci preoccupa di più non è tanto cosa fare l'ultimo dell'anno, quanto ciò che accadrà dopo il 1 gennaio 2021».

Se nel comparto termale 14 alberghi restano aperti e alcuni di essi stanno organizzando delle cene in camera per gli sparuti ospiti, a Padova città non c'è movimento. È tutto congelato, come se il tempo si fosse fermato a marzo. E cosa accadrà alle 80 mila persone (dato aggiornato alla primavera del 2020 a cui devono sottrarsi coloro che si sono licenziati o il cui contratto è scaduto) che lavorano nell'ambiente alberghiero padovano non si sa. «Abbiamo vissuto un anno drammatico, fino a qui abbiamo tenuto botta, mantenuto i nervi fermi ma quanto riusciremo ad andare avanti proprio non lo so continua Soranzo Sicuramente ci saranno altri 3 o 4 mesi di fermo, le incognite sono tante. Come andranno i contagi? Quali decisioni prenderà il governo? Come sarà la situazione in Veneto in primavera? Praticamente abbiamo lavorato fino a febbraio e poi qualcosina tra settembre e ottobre, per il resto siamo rimasti vuoti. Nessuno vuole licenziare, se il lavoro ripartirà le persone conserveranno i posti di lavoro ma questo dipende da come evolverà la situazione». C'è anche da considerare che l'offerta di Padova città e quella delle Terme è completamente diversa.

«In centro storico la situazione è molto preoccupante, non si può paragonare con il comparto termale che gode di una presenza anche a chilometro zero e di realtà che hanno al proprio interno il servizio di ristorazione fa notare Simonetta Fincato dell'hotel Eden Solo due alberghi sono rimasti aperti in città ma so che hanno pochissimi clienti. Questa situazione ci sta mettendo a dura prova, senza contare che essendo rimasti in zona gialla non godremo di certi ristori. A questo punto sarebbe meglio chiudere gli alberghi per legge ma dovrebbero dare una contropartita. Come tanti altri noi abbiamo messo il personale in cassa integrazione. I costi fissi sono pesanti e molte promesse, come posticipare il pagamento delle utenze se non annullarlo, sono venute meno».

Silvia Moranduzzo

