(m.a.) A partire da lunedì fino a martedì 31 marzo, causa emergenza sanitaria da Covid-19, al Tribunale la maggiore parte dei processi civili e penali verrà fatta slittare. Saranno garantite le sole udienze, quindi Tribunale monocratico, collegiale e Gup, dove gli imputati sono detenuti. Tutte le date dei rinvii, per evitare l'assembramento di legali, saranno raccolte alla mattina da un unico avvocato, nominato dall'Ordine, e poi smistate ai legali interessati. Questa nuova decisione per evitare il contagio all'interno del palazzo di giustizia, è stata presa ieri mattina durante una riunione a cui hanno partecipato il presidente del Tribunale Caterina Santinello, il procurato capo Antonino Cappelleri, il procuratore aggiunto Valeria Sanzari e il presidente dell'ordine degli avvocati Leonardo Arnau. Proprio Arnau in una nota ha fatto sapere che: «Si tratta di una decisione dolorosa, ma probabilmente inevitabile, al fine di porre rimedio all'assenza di una cabina di regia politica che avrebbe potuto e dovuto adottare disposizioni uniformi ed evitare l'infelice immagine, che attualmente si ricava, di una Giustizia fai-da-te, con il susseguirsi di provvedimenti confusi, se non contraddittori». Sempre nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio, all'esterno di tutte le aule del Tribunale sono stati affissi una serie di avvisi in merito a misure organizzative urgenti relative alle udienze penali in ragione dell'emergenza epidemiologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA