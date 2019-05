CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRIMI RISULTATIPADOVA Nella corsa solitaria per la fascia tricolore hanno superato l'ostacolo più importante, quello del quorum. A confermare ufficialmente i nove sindaci in pectore della provincia di Padova sarà l'esito dello scrutinio che inizierà alle due di ogni pomeriggio. Per nove candidati sindaci della provincia di Padova, di cui ben sei nella Bassa, ieri alle urne il vero avversario da battere era l'astensionismo. E ce l'hanno fatta, superando il primo scoglio previsto dalla normativa in caso di lista unica: il quorum dei votanti...