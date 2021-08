Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CATEGORIAPADOVA In città e provincia un esercente su cinque non effettua i controlli sull'utilizzo del Green pass e non ha alcuna intenzione di farlo in futuro. Intanto il 40% di baristi e ristoratori denuncia già una diminuzione della clientela. Sono i due dati principali che emergono dal primo bilancio dell'Appe sul debutto del Green pass. Un debutto, comunque, dove è filato quasi tutto liscio senza particolari tensioni.Complice una...