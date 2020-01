I PRECEDENTI

PADOVA Moschea di via Turazza, quartiere Stanga. Ancora lei. Nel 2017 l'espulsione di uno dei fondatori, nel 2018 l'atto incendiario, ora un nuovo allontanamento. Il luogo di culto torna nel mirino degli uomini della Digos, ma gli episodi di estremisti espulsi dalla città di Padova sono tanti e vanno ben oltre questa zona della città.

Un caso eclatante è capitato nel 2018, protagonista un tunisino di 44 anni che si era avvicinato all'ideologia islamica estremista in carcere, amico di un reclutatore iracheno. Era stato espulso a gennaio con ordinanza del Prefetto di Padova perché considerato un presunto terrorista. Accompagnato al centro per il rimpatrio di Brindisi, mentre procedeva l'iter burocratico per rispedirlo in patria lui era riuscito a sfuggire. A luglio era stato ritrovato nascosto nuovamente a Padova: la polizia lo aveva rintracciato in un B&B dell'Arcella. Nel giro di pochi giorni il Viminale era riuscito a disporne il trasporto coatto a Tunisi.

Un caso molto più recente è quello dello scorso novembre che riguarda un imam diciannovenne bengalese dell'Arcella. Sul suo profilo Facebook pubblicava foto di Adolf Hitler e frasi inneggianti le propagante estremiste e antisemite. Quando faceva lezione di Corano, nella moschea di via Jacopo da Montagnana, vessava i ragazzini maltrattandoli, picchiandoli e terrorizzandoli. È stato ritenuto socialmente pericoloso e quindi espulso dal prefetto e accompagnato dalla polizia fino al centro di permanenza di Ponte Galeria di Roma.

A gennaio dello scorso anno, invece, un uomo di 31 anni, tunisino, era stato espulso e imbarcato per Tunisi. Dalle indagini è risultato essere un fondamentalista islamico imam, che aveva anche un seguito di una ventina di persone nel carcere di via Due Palazzi, dove era recluso da un anno e mezzo per rapina. Dai social network, la Digos ha estrapolato alcune foto del figlio di cinque anni, avuto da una padovana, in abiti tradizionali islamici mentre fa il gesto con il dito indice alzato verso il cielo, che simboleggia l'unicità di Dio. Ci sono poi altre foto dove il piccolo è associato a formule ritenute di adesione al fondamentalismo islamico.

