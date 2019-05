I POSTI DI BLOCCO PADOVA Nonostante la pioggia battente e una temperatura ben

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I POSTI DI BLOCCOPADOVA Nonostante la pioggia battente e una temperatura ben al di sotto delle medie stagionali, anche l'altra notte si è registrato un traffico intenso lungo le principali arterie dell'hinterland padovano. Centinaia di giovani non hanno voluto rinunciare al sabato notte nei locali della movida padovana e si sono messi in auto per andare a divertirsi. In via San Marco, ai confini con Noventa Padovana la Polizia stradale con la collaborazione degli agenti della sezione Volanti hanno messo in atto un posto di blocco teso a...