(f.capp.) C'è un modo molto semplice per tutelare sé stessi e gli altri in questi mesi di pandemia da Covid-19. Un gesto ormai familiare, quello di indossare la mascherina. «Familiare a tanti, affinché lo sia veramente a tutti, è partita la campagna di sensibilizzazione promossa dalla nostra associazione Padova Ospitale che mira - spiega la vicepresidente Rebecca Fedetto - a incentivare comportamenti consapevoli. Cartelloni e poster sono stati affissi in centro storico, nelle piazze e nelle vie di Padova a maggior scorrimento, per sensibilizzare il cittadino all'uso della mascherina in tutti gli ambienti che frequenta a tutela della sua e dell'altrui salute. Come ormai ribadito da epidemiologi e virologi l'uso della mascherina, a coprire correttamente naso e bocca, può contribuire ad arginare la catena dei contagi». La campagna gode del patrocinio del Comune di Padova. «Ehi tu, sii responsabile: indossa la mascherina!», sembrano ammonire i poster. Un invito a sviluppare una profonda coscienza civica lanciato dalla onlus che sabato, in occasione della chiusura di Padova capitale del Volontariato 2020, è stata una delle vincitrici del Premio Gattamelata. Ma non è l'unica iniziativa di questa laboriosa onlus che da 25 anni aiuta gli altri in modo silenzioso. «Stante il perdurare della pandemia e del disagio sociale, Padova Ospitale ha ritenuto opportuno proseguire gli interventi realizzati durante il lockdown, aggiungendo altre forme di aiuto, che portino ad una maggiore consapevolezza, promuovendo consapevolezza ed incentivazione verso comportamenti sociali e solidali. Da queste considerazioni - prosegue Fedetto - è nato il nuovo progetto Covid-19: non sei solo, la solidarietà ti è vicina che prevede la donazione di mascherine a chi frequenta i nostri due Charity shop, in via Marzolo e in Piazza caduti della Resistenza.

