Sono oltre undicimila i positivi al tampone a Padova e provincia. L'ultimo bollettino di Azienda Zero registra 1.035 nuovi casi di Covid tra venerdì e sabato, una quota così alta di nuove infezioni giornaliere non si vedeva da gennaio. Sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera, al momento sono assistiti 205 pazienti nei reparti Covid. Altri venti i degenti negli ospedali di comunità. Gran parte dei positivi sono in Azienda ospedaliera, dove sono ricoverati 136 pazienti. Di questi 75 sono in area medica, 31 in terapia intensiva e 30 in sub-intensiva. Via Giustiniani ha messo a punto un piano di riorganizzazione, se ci sarà una nuova impennata di ricoveri potranno essere aperti fino a 50 nuovi posti nel giro di 48 ore. Se servirà saranno subito attivati 37 letti di area medica all'ottavo piano del monoblocco. La conseguenza di questa riorganizzazione è un rallentamento delle prestazioni chirurgiche programmate, ma l'Azienda assicura che per prestazioni urgenti e per i pazienti oncologici l'attività prosegue a pieno ritmo. Anche l'Ulss 6 Euganea è entrata in fase 3 gialla, con la riconversione di Schiavonia a Covid hospital. Al Madre Teresa' è prevista l'apertura progressiva di 24 posti letto d'area critica e 116 di malattie infettive. Da mercoledì sono sospesi i ricoveri urgenti non Covid in area medica e chirurgica, il pronto soccorso è diventato punto di primo intervento. Rimangono aperti il punto nascite, la pediatria, l'ostetricia, la dialisi, la psichiatria e l'oncologia medica. L'ospedale di Cittadella a seconda delle necessità arriverà fino a 72 posti letto dedicati ai positivi. E. Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA