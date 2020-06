I PELLEGRINI

PADOVA Non fosse stato per la mascherina sanitaria calata sul viso, ieri mattina sul piazzale del Santo non si sarebbe pensato che quest'anno la grande festa del 13 giugno avrebbe avuto non poche limitazioni imposte dalle norme governative antivirus.

Infatti, un quarto d'ora prima dell'apertura del tempio (alle 6) c'era già una folla di diverse centinaia di persone, che ordinatamente hanno poi preso posto negli spazi assegnati, sia all'interno della basilica, sia nei chiostri, come sul piazzale stesso, dove frate Remo aveva disposto un certo numero di sedie. Insomma, il solito nutrito afflusso degli altri anni, in questa apertura di festa, anche se mancavano quei fedelissimi provenienti da lontano (Puglia, Abruzzo, Campania, ma più tardi sarebbe arrivato un gruppetto da Bergamo), nonché dall'estero.

Primi ad arrivare, a piedi dal non lontano quartiere Stanga, i coniugi Anna Tarallo e Raffaele Vecchio; alle 4,45 erano già davanti al portone. Che cosa chiedere a frate Antonio? «Tante grazie, e poi la salute». Alle 5, ecco arrivare un gruppetto di sei amici trevigiani (Montebelluna, San Zenone degli Ezzelini, Rossano), che si erano dati appuntamento, per il settimo anno, l'altra sera alle 22,30 a Castelfranco Veneto, e hanno camminato tutta la notte, per 34 chilometri. Una coppia di sposi di Camponogara è arrivata in bicicletta; a seguire, una trentina di devoti della parrocchia di Maserà, guidata da don Michele ha percorso dieci chilometri. Ancora: da Monselice, quattro amici, a piedi per onorare il Santo.

Non poteva poi mancare il fedelissimo padovano Zanetti di Salboro, che da anni non perde la prima messa.

Da Campagnalupia, quindici amiche hanno pedalato fino alla basilica, e vogliono mantenere l'anonimato, come del resto altri pellegrini, per i quali, questa è un'occasione di penitenza, di meditazione in (quasi) solitudine, «mentre gli altri giorni si è presi da mille affanni». Poi, naturalmente, si tratta di rendere o chiedere grazia al Taumaturgo. «Ringraziamo sant'Antonio per quello che già abbiamo e lo invochiamo perché interceda presso Dio per la salute, per il bene spirituale. Un grazie di tutte le cose belle che ci sono state date dalla vita e preghiamo perché il Santo ci aiuti ad affrontare le difficoltà che non mancano mai e che sono tante».

Naturalmente, in questa occasione, si pensa e si parla anche del Coronavirus, della pandemia che tante sofferenze ha provocato. Ci sono persone che hanno avuto lutti, altre se la sono cavata, e non potendo venire a Padova hanno assistito alle liturgie, e ai vari momenti di spiritualità attraverso la diretta di 16 ore di Rete Veneta, calata all'alba su piazza del Santo per avviare il servizio Mentre parliamo con questi devoti, l'afflusso aumenta e alle 6, quando si aprono le porte del tempio, inizia il lento ingresso regolato dai frati e dagli addetti alla basilica.

Nessun pellegrinaggio o gruppo dall'estero, come era scontato, ma, un contatto significativo lo si è avuto con la diocesi brasiliana di Chapeco, nello stato di Santa Caterina. Il giornalista Paulo Gomes in collegamento col Santo, ha mandato in onda una intervista radiofonica con padre Adriano Zorzi, uno dei veterani del convento, che sa parlare il portoghese. Un momento particolare nella tarda mattinata in basilica, quando c'è stato un festoso scampanare a distesa: era il saluto all'elicottero dell'Esercito che stava decollando dal campo di aviazione Gino Allegri, a bordo un busto dorato del taumaturgo portato, insieme ad una reliquia massa corporis, dal rettore padre Oliviero Svanera nel volo sui luoghi legati alla vicenda terrena di frate Antonio e a quelli colpiti dal Coronavirus.

G. Lu.

