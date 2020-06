I PARERI

PADOVA I dirigenti scolastici si stanno già organizzando per l'apertura del prossimo anno scolastico anche se, per ora, le linee guida non sono ancora completamente definite. «Questo anno scolastico ha portato dei problemi enormi, ad esempio c'erano dei ragazzi di prima che avrebbero dovuto cambiare indirizzo di studi ma sono tutti in seconda e così si rischia di perdere 2 anni, ora cercheremo di mettere in atto tutti i recuperi possibili - dice Alberta Angelini, dirigente del liceo Fermi - un grosso problema sono i ragazzi che arriveranno in prima che dovrebbero essere accolti insieme e non a gruppetti come sarà. Anche se i docenti sono esasperati dalle condizioni dell'insegnamento devo riconoscere che si sono impegnati moltissimo, anche quelli alle soglie della pensione hanno seguito e continuano a farlo corsi di informatica per insegnare al meglio. Il problema principale sarà quello degli spazi, ad esempio al Fermi abbiamo corridoi stretti ma stiamo studiando tutte le soluzioni possibili per adempiere alle misure previste dal Ministero e mettere in sicurezza i ragazzi».

Doppi problemi per Mara Marsiglio, dirigente Scolastica dell'Itsct Einaudi e del Gramsci. «Noi ci stiamo già muovendo con una riprogrammazione sia per l'Einaudi, dove è più difficoltosa perché si tratta di un migliaio di studenti che del Gramsci che però già vede poche classi e meno numerose dell'Einaudi, qui sarà quindi più semplice creare dei gruppetti di ragazzi. Per l'Einaudi pensiamo ad uno scaglionamento degli ingressi ed a creare dei percorsi obbligati di entrata e uscita indipendenti da alcune aule». L'istituto Tecnico Commerciale inoltre operava in regime di settimana corta. «Considerata la nuova situazione pensiamo di rispalmare le lezioni su 6 giorni sabato compreso - continua - si pensa inoltre a rimodulare gli orari applicando anche l'intermodalità interna, abbiamo alcune aule vuote che si possono utilizzare. Garantiremo la frequenza per le classi I e II che presentano le maggiori difficoltà mentre rivedremo in modo temporaneo la frequenza delle V - chiude Marsiglio - già in questi mesi infatti abbiamo constatato che le classi III IV e V hanno lavorato bene anche a distanza, i ragazzi sono più maturi ma cercheremo di garantire la frequenza per tutti. Faremo delle simulazioni per trovare la soluzione migliore».

Luisa Morbiato

